به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: موضوع ضایعات سوزی و سوزاندن روکش سیم های کابل یکی از معضلات زیست محیطی شهرستان بهارستان است که همواره شاهد شکوائیه های متعدد مردمی در این ارتباط هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه متخلفین ضایعات سوزی به صورت پراکنده در بخش های مختلف شهرستان در ساعات غیر اداری و بویژه هنگام شب اقدام به آتش زدن ضایعات و سیم سوزی می‌کنند، اظهار داشت: به منظور مقابله با متخلفین زیست محیطی در شهرستان، گشت و نظارت شبانه روزی از سوی اداره حفاظت محیط زیست بهارستان با جدیت انجام می شود که در همین راستا هفته گذشته یک فرد متخلف از قانون مدیریت پسماند به دلیل سوزاندن سیم های ضایعات درحاشیه اتوبان تهران – ساوه به مراجع قضایی معرفی شد.

شایسته خاطر نشان کرد: ساماندهی معضلات ضایعات سوزی در شهرستان به دلیل عدم استقرار مشخص و پراکندگی متخلفین در بخش های مختلف شهرستان، مستلزم همکاری و هماهنگی و جدیت تمامی دستگاه های ذیربط از جمله بخشداری ها، دهیاری ها و شهرداری ها است.