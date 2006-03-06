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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۷

تخليه سموم كشتي هاي خارجي زيستگاههاي دريايي ايران را تهديد مي كند

تخليه سموم كشتي هاي خارجي زيستگاههاي دريايي ايران را تهديد مي كند

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: تخليه سموم كشتي هاي خارجي در آبهاي ايران ، تهديد جدي براي زيستگاههاي دريايي محسوب مي شود.

اسماعيل رمضاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در حال حاضر بسياري از كشتي ها به خصوص نفت كش ها در سواحل ايران مبادرت به تخليه آبهاي خود مي كنند ، اين در حالي است كه اكثر اين آبها داراي سموم خطرناك است كه مي تواند خطر جدي براي نابودي زيستگاههاي دريايي محسوب شود.

وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر فاقد گارد ساحلي هستيم ، گشت هايي كه توسط قايق ها صورت مي گيرد چندان كارساز نيست. بنابراين بايد هرچه سريعتر به دنبال فعال كردن گارد ساحلي در تمامي سواحل كشور باشيم.

رمضاني با تاكيد بر اينكه دريابانان و بنادر ، سازمان حفاظت محيط زيست را در حفاظت از سواحل ياري كنند ، تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست به تنهايي قادر به حفاظت از سواحل و جلوگيري از تخليه سموم كشتي هاي خارجي در سواحل ايران نيست و بايد هماهنگي ميان كشتيراني با سازمان صورت گيرد.

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست ، از نيروهاي مسلح نيز خواست سازمان حفاظت محيط زيست را در حفاظت از سواحل ياري كند.

کد مطلب 299482

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