اتحاديه اروپا كمكهاي خود را به فلسطيني ها مشروط مي داند

به گزارش خبرگزاري مهر،" بنيتا فررو- والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد از اسرائيلي ها خواست با توجه به پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين،بخشي ازعوارض گمركي و مالياتي متعلق به تشكيلات خودگردان فلسطين را بپردازند .

" فررو - والدنر " درباره كمك 120 ميليون يورويي اتحاديه اروپا به فلسطيني ها اظهار داشت : كمك بانك جهاني در حمايت مالي از فلسطيني ها بسيار ارزشمند است .

كميسرسياست خارجي اتحاديه اروپا درباره اينكه آمريكا انتقادي به كمكهاي ارائه شده اين اتحاديه كرده، اظهار داشت : آمريكا همواره خواستار تغيير چهره خاورميانه است .

والدنر با بيان اين مطلب كه جهان عرب نيز بايد براي تامين ثبات در خاورميانه تلاش كنند، تصريح كرد: مجموعه كمكهاي جامعه بين الملل مي تواند در روند كنوني خاورميانه تغيير ايجاد كند .

وي با اشاره به اختلافات مالي موجود ميان اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين اظهار داشت : اسرائيل بايد ماهيانه حدود 60 ميليون يورو به ازاي عوارض گمركي كالاهاي فلسطيني به تشكيلات خودگردان بپردازد .

كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين گفت : ما تا زماني كمكهاي مالي خود را به فلسطيني ها ارائه مي دهيم كه آنها به خواستهاي ما جامه عمل بپوشانند .

اين در حالي است كه وي چندي پيش در سخناني خاطر نشان كرد : اتحاديه اروپا هيچ گاه از ارائه كمكهاي مالي و غيرمالي خود به فلسطين دريغ نخواهد كرد .

كميته بين المللي چهارجانبه، به رسميت شناختن اسرائيل و پايان عمليات ضد اشغالگري و موافقت با توافقات سابق ميان تشكيلات خودگردان و اسرائيل را به عنوان شروط تعامل با حماس اعلام كرده است.

حماس هم تاكيد كرده است، تنها درصورت عقب نشيني كامل رژيم اسرائيل از مناطق اشغالي 1967، بازگشت همه آوارگان و آزادي همه اسرا، امكان مذاكره با اين رژيم وجود دارد.