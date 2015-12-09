محمد جواد قاسم‌پور دبیر اجرایی کارگاه کشوری تولید پوستر «حبل الله» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کارگاه توضیح داد: نهضت مردمی پوستر انقلاب با همکاری چند تشکل مردمی، یادمان فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه و سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان تولید پوستر با عنوان «حبل الله» و با موضوع وحدت را اعلام کرده که این کارگاه کشوری ۲۴ تا ۲۷ آذرماه در مسجد جمکران قم برگزار می شود.

قاسم پور با اشاره به فراخوان این کارگاه یادآور شد: برای حضور هنرمندان سراسر کشور در این کارگاه از حدود صد هنرمند دعوت کرده ایم و پیش بینی می کنیم که حدود هشتاد هنرمند دعوت ما را بپذیرند و در این کارگاه حضور یابند.

مدیر اجرایی کارگاه تولید پوستر «حبل الله» گردهمایی بزرگ هنرمندان طراح گرافیک کشور را در این کارگاه به یک اردوی بزرگ جهادی در حوزه فرهنگی تشبیه کرد و افزود: گردهمایی حدود هشتاد هنرمند مطرح در این کارگاه اتفاق بزرگ و مبارکی است که قراراست در کنار هم با موضوع وحدت به تولید پوستر بپردازند و در هفته وحدت تقدیم علاقه مندان کنند.

وی درباره چگونگی استفاده از این پوسترها بیان کرد: پوسترهایی که در این کارگاه ها تولید می شود، مورد ارزیابی، نقد و بررسی و داوری قرار می گیرد و سپس در سایت اینترنتی نهضت مردمی پوستر انقلاب، کانون هنر شیعی و دیگر شبکه های مجازی منتشر می شود و از طریق فعال کردن لینک هایی که در جهان اسلام داریم در اختیار نهادها، تشکل ها و علاقه مندان به این آثار در سراسر کشور و حوزه جهان اسلام قرار می گیرد.

قاسم پور با اشاره به ضرورت پرداختن به موضوع وحدت تصریح کرد: این موضوعی است که بارها رهبر انقلاب بر پرداختن به آن تأکید داشتند اما متأسفانه کاری در خور اتفاق نیفتاد. این فراخوان با توجه به ضرورت وحدت دنیای اسلام در موقعیت کنونی و خلاء موجود در محصولات هنری و رسانه ای با موضوعاتی همچون دشمنان، الگوهای وحدت، مشترکات، تفرقه و... اعلام شده است.

برگزاری چند کارگاه منطقه ای در سطح کشور

قاسم پور با بیان این که در این کارگاه هنرمندان اهل تسنن هم حضور دارند، اظهار کرد: علاوه بر کارگاه اصلی ما که در قم برگزار می شود، چند کارگاه منطقه ای نیز در کردستان، سیستان و بلوچستان و چند شهر شمالی کشور برگزار خواهد شد که در این کارگاه ها هنرمندان اهل تسنن و تشیع به تولید آثاری با موضوع وحدت می پردازند.

قاسم پور درباره انتخاب مسجد جمکران برای برپایی این کارگاه گفت: مسجد جمکران برای ما مکان بسیار مهمی است و مرکز آفرینش های هنری مسجد جمکران نیز از این رویداد استقبال کرده است از سوی دیگر اعتقاد به منجی آخرالزمان هم در میان اهل تشیع و هم اهل تسنن وجود دارد.

وی درباره شیوه مشارکت هنرمندان در این کارگاه بزرگ بیان کرد: هنرمندان به دو طریق می توانند در این کارگاه شرکت کنند، یا به صورت اینترنتی آثارشان را برای ما ارسال کنند که بعد از داوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا به صورت حضوری در این کارگاه می توانند شرکت کنند که به این منظور باید ابتدا ثبت نام کنند.

قاسم پور با اشاره به سطح بندی حضور هنرمندان در این کارگاه گفت: این کارگاه ها جنبه آموزشی نیز دارد و به همین منظور در کارگاه های ما هنرمندان حرفه ای حضور خواهند داشت. هنرمندان علاقه مند به شرکت در این کارگاه ها سطح بندی می شوند و هنرمندان حرفه ای تر به کارگاه قم دعوت خواهند شد و هنرمندان سطوح پایین تر در کارگاه های منطقه ای ما می توانند شرکت کنند.

دبیر اجرایی کارگاه کشوری تولید پوستر «حبل الله» همچنین تصریح کرد: در کارگاه اصلی ما که با حضور استادان طراح گرافیک مطرح و حرفه ای برگزار می شود، هر هنرمند با توجه به تکنیک و شیوه ای که در طراحی استفاده می کند از جمله تایپوگرافی، تصویرسازی، فتومونتاژ و ... می تواند از راهنمایی های استاد مرتبط هر رشته بهره مند شود. آثار برتر این کارگاه نیز به اشکال مختلف در سطح شهر، نمایشگاه های محیطی و... منتشر می شود.

تولید هزار پوستر در زمینه‌های انقلابی و مذهبی

وی با بیان این که نهضت مردمی پوستر انقلاب تاکنون حدود هزار پوستر در زمینه مذهبی و انقلابی تولید کرده است، یادآور شد: سرطان مصرف، ایران جوان و سبک زندگی از جمله موضوعاتی است که تاکنون در نهضت مردمی پوستر انقلاب به آن پرداخته شده است.

به گفته قاسم پور، در این کارگاه بزرگ استادانی چون بیژن صیفوری، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، دوست محمدی و ... حضور خواهند داشت و دبیر هنری این کارگاه نیز مسعود نجابتی است.