به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، به نقل از ستاد خبري ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي، حسن دزواره مدير امور بينالملل انجمن سينماي جوانان ايران و عضو هيأت داوري بخش فيلم جشنواره با بيان اين مطلب گفت: فيلمسازان كوتاه در ايران، سعي ميكنند با ساخت فيلمهاي كوتاه و حضور در جشنوارههاي متعدد، راه را براي ورود به سينماي بلند و حرفهاي هموار سازند و تنها فيلمسازان ما نيستند كه اينگونه عمل ميكنند، بلكه در تمام دنيا به مقوله فيلم كوتاه اينگونه نگاه ميشود و به عنوان مثال دانشجويان محصل فيلمسازي در آكادميهاي فرانسه و آلمان فيلم كوتاه را تنها به دو علت ميسازند: اول اينكه در طول مدت زمان تحصيل، بودجه كافي جهت ساخت فيلم بلند را ندارند و دوم اينكه تجربه كافي براي ساخت فيلم بلند را ندارند. در واقع ميتوان گفت هدف مورد نظر اكثر فيلمسازان فيلم كوتاه از ساخت آثار تجربي و كوتاه كمهزينه، كسب مهارتهاي لازم و تجربيات ملموس زبان بصري جهت ورود به سينماي حرفهاي و ساخت فيلمهاي بلند سينمايي است.
دزواره در ادامه بيان داشت: اما مقوله فيلمسازي در ايران از جهاتي با ساير جوامع تفاوتهايي دارد. به عبارت ديگر دانشجويان در دانشگاهها و مدارس سينمايي تئوري فيلمسازي و سينما را آموزش ديده و از اين منظر پرورش يافته ميشوند در صورتيكه در اغلب موارد به علت كمبود امكانات فني، تكنيكي و مالي امكان كار عملي و تجربه كردن علمي و عملي فيلمسازي در اين مراكز وجود ندارد. از نقطه نظر ديگر ميتوان گفت لزوما يك تحصيلكرده رشته سينما در ايران نميتواند فيلمساز خوبي باشد.
داور جشنوارههاي بينالمللي فيلم كوتاه در قسمتي از سخنان خود با اشاره به مشاهدات خود در جشنوارههاي بينالمللي متذكر شد: مشكلات و كاستيهاي عرصه فيلمسازي كوتاه ما، هنگامي به خوبي حس و لمس ميشود كه در جشنوارههاي برون مرزي فيلم كوتاه و تجربي، فيلمهاي كوتاه ايراني را در كنار ساير فيلمهاي كوتاه خارجي ديده و از ابعاد گوناگون سينمايي مقايسه شوند. فيلمهاي كوتاه ساخته شده در ايران، اغلب به علت محتوا و موضوع براي مخاطبان خارجي جذابيت دارند ولي از لحاظ تكنيك، دانش فني، پرداخت فيلمنامه و تسلط بر زبان بصري داراي ضعفهاي ريشهاي و اساسي بسيار زيادي هستند( البته استثناها نيز هميشه وجود دارند). متأسفانه اكثر فيلمسازان كوتاه ما با مقولاتي چون فيلمنامه، زبان بصري و موسيقي بيگانهاند. فيلمسازان جوان ما بايد اطلاعات جامعي در ارتباط با ساير هنرها و مقولاتي چون جامعهشناسي، روانشناسي و... داشته باشند. دانشجوي سينما بايد عكاسي كند تا بافت تصوير را بشناسد. بايد آثار ادبي را مطالعه و با ادبيات مادري خود آشنايي كامل داشته باشد تا بتواند فيلمنامه خوب نوشته و يا از اثر ادبي ساير نويسندگان اقتباس سينمايي نمايد و فيلمنامه خود را به فيلم تبديل كند. فيلمسازان فيلم كوتاه بايد رنگ و نقاشي را بشناسند و از موارد كاركرد موسيقي در فيلم اطلاع داشته باشند تا در نهايت اهداف و نقطه نظرات خود را به زبان تصوير بيان كنند.
حسن دزواره در پايان سخنان خود در ارتباط با فيلمهاي اين دوره از جشنواره گفت: شكل و فرم فيلمسازي در كل ايران با يكديگر تفاوت چنداني ندارد. در واقع مشكلات و ضعفهايي كه من امروز در اين آثار ديدم، در كارهاي فيلمسازان تهراني نيز مشهود است، كه به عنوان مثال ميتوان به استفاده نابجا، نادرست و غيركارآمد از موسيقي در فيلمها اشاره كرد. به اعتقاد من ريشه اين معضلات ساختاري و تكنيكي در عدم آموزش مناسب فيلمسازي و تجربه كردن فيلمسازان ماست كه متأسفانه در تمام كشور وجود دارد. اميدوارم با برگزاري جشنوارههاي حرفهاي و جلسات كارگاهي، آموزشي و نقد در طول زمان برگزاري جشنوارهها در جهت رفع اين معضلات، گامهاي اساسي در راه تصحيح فرآيند آموزش سينمايي كشور توسط متوليان امر برداشته شود.
شايان ذكر است، ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي با نمايش 41 فيلم بخش مسابقه و برپايي نمايشگاه عكس، متشكل از 72 قطعه عكس راهيافته به بخش پاياني در دو قسمت آزاد و آئينها و باورهاي ديني از تاريخ 16 اسفند ماه به مدت سه روز در محل تالار فردوسي جهاد دانشگاهي مشهد برگزار ميشود و در حاشيه اين جشنواره نيز جلسات نقد و بررسي و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي، پذيراي علاقمندان خواهد بود.
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