نرخ جدید اینترنت بسته ای همراه اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: قیمت این بسته برای هر مشترک، منحصر به فرد تعیین می‌شود و برای فعالسازی آن، مشترک باید کد *۱۰۰۰# و سپس عدد ۲ را ارسال کند.

این طرح در ادامه طرح مکالمه نامحدود (هدف رو بزن) برای هر دو گروه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول و نیز مشترکین جدید، اجرا می شود که بسته اینترنت نامحدود، یک روزه و از ساعت ۲ تا ۷ صبح تعریف شده است. مبلغ هدف برای مشترکین اعتباری ثبت نام شده، از اعتبار آنها کسر شده و برای مشترکین دائمی ثبت نام شده، در صورتحساب دوره منظور می‌شود.

مشترکان همراه اول می توانند هر دو بسته نامحدود (مکالمه و اینترنت شبانه) را به صورت همزمان فعال کنند. بسته اینترنت نامحدود شبانه تنها یکبار در طول شبانه روز برای مشترک فعال می شود و مشترکان می توانند بسته های نامحدود را به صورت همزمان با سایر بسته های اینترنت فعال کنند.

در صورتیکه مشترک همزمان بسته اینترنت با هدیه شبانه را فعال کرده باشد، اولویت با بسته ای است که زمان کمتری تا پایان آن باقیست. بسته های اینترنت نامحدود شبانه نیز مانند بسته مکالمه نامحدود، به صورت خودکار تمدید نخواهند شد.