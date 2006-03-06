دكتر حسين قاسم پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت: داستان به معناي خاص كلمه اثري است كه براي انتقال ارزشها و مفاهيم اساسي زندگي افراد به كار مي آيد.

كارشناس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تصريح كرد: كودكان در دوره ابتدايي با خواندن داستانهاي درسي به معادل سازي شخيت ها مي پردازند و از اين طريق زندگي و شخصيت آينده آنان شكل مي گيرد.

وي داستانهاي كتاب هاي درسي را ، الهام گرفته از ادبيات كهن ايراني دانست و تاكيد كرد: در بيشتر اين داستانها گره ها و طرح هايي مطرح مي شوند كه حل آنها در ذهن كودكان منجر به يافتن راه هاي صحيح زندگي خواهد شد.

قاسم پور يادآور شد: در حال حاضر جامعه داستان نويسان در كتاب هاي درسي تغييراتي را به وجود آورده اند كه با آنها ديگر حتي غم و غصه راهي در مفهوم نوشته ها نخواهند يافت.