به گزارش خبرگزاري " مهر" از مشهد، فريد فرخنده‌ كيش، معاونت تحقيقات و آموزش انجمن سينماي جوانان ايران، با بيان اين مطلب به ستاد خبري ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي در مشهد گفت: امتزاج فرهنگ ناب اسلامي و فرهنگ غني ايراني، تصويري غرورآفرين در دل هر ايراني مي‌آفريند، كه تجسم آن در فيلم و عكس و از طريق نسل جوان، خلاق و هنرمند؛ آينده روشني را براي هنر اين مرز و بوم نويد مي‌دهد. اما نبايد اين نكته را از ياد برد كه توليد فيلم كوتاه، نيازمند يارانه است و براي پيشرفت و تعالي فيلم‌سازي كوتاه و همچنين جذب مخاطبان اين دست از فيلم‌ها در كشور؛ بودجه مناسب، برخورد حرفه‌اي توليدكننده، كيفيت فني مطلوب توليد ( صدا، تصوير، نور و ... ) و جذابيت موضوع و پشتيباني پخش، در عرضه‌اي مناسب، لازم و ضروري است.



فرخنده‌كيش در ادامه با اشاره به جايگاه فيلم كوتاه در ايران و عرصه جهاني، بيان داشت: فيلم كوتاه، سينمايي مستقل و در كشور ايران، سينمايي مورد علاقه جوانان هنرمند و علاقه‌مندان هنر هفتم است. نمي‌توان از سينماي ملي سخن گفت و نسبت به مقوله فيلم‌سازي كوتاه، بي‌توجه بود. فيلم كوتاه نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا نيز جايگاه ويژه خود را يافته است و دنياي حرفه‌اي خود را دارد، با خصوصيات ناب، گزيده‌گويي، ايجاز، مضامين فاخر، معاني عميق و البته توليد فيلم با معيارهاي حرفه‌اي سينما و از همين‌رو بر متوليان فرهنگ و هنر اين مرز و بوم لازم است تا با نگاه عدالت محور، به سهم جوانان مستعد و متخصص توجه خاص نموده و با اصلاح نگرش‌ها و درك نيازهاي جامعه نوين و مدد نظر قراردادن توسعه سريع فن‌آوري‌هاي نو، در جستجوي راهكارهاي مناسب، جهت حصول به اهداف عالي فرهنگي و هنري جامعه باشند.

معاونت تحقيقات و آموزش انجمن سينماي جوانان ايران با اشاره به اهميت برگزاري جشنواره‌ها و نقش دفاتر سينماي جوان متذكر شد: بي‌شك، تلاش‌هاي بيست ساله گذشته انجمن سينماي جوانان ايران نقش غير قابل انكاري را در كشف، پرورش و حمايت از استعدادهاي جوان، خلاق و هنرمند عرصه فيلم كوتاه در سراسر كشور داشته و در آينده نيز خواهد داشت. اين توجه و حمايت در صورتي نتايج مطلوب‌تري به جا خواهد گذاشت كه نقش دفاتر سينماي جوان، با حمايت، هدايت و پشتيباني مديران و متوليان فرهنگي استان، كه در رأس آنان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد، استحكام يابد و خوشبختانه طي چند سال گذشته نگاه تيزبين و منصفانه مدير‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان، سبب حضور و طلوع هنرمندان بسياري در سطح استان گرديده است كه لازم است اهالي محترم هنر در اين استان فرصت را غنيمت شمرده و از شرايط موجود جهت بسط و گسترش فرهنگ ناب اسلامي- ايراني به ويژه آداب و سنن بومي كه سرشار از احساسات و شور ديني ملي و انساني است بهره كافي و توسعه‌ي لازم را مهيا سازند.

فريد فرخنده‌كيش در پايان با اشاره به برگزاري ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي گفت: ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي در حالي برگزار مي‌گردد كه با نام مبارك حضرت علي‌ابن‌موسي‌الرضا‌(ع) متبرك شده و با هدف زايش اميد در دل‌هاي منتظران مصلح و با اميد به الطاف بيكران الهي در جهت خدمت به جوانان هنرمند گام بر مي‌دارد و خداوند‌منان را شاكريم كه برگزاري اين جشنواره موجب خواهد شد تا باب آشناي با هنرمندان خلاق و جوان استان خراسان را دفتر مشهد انجمن سينماي جوان شاهد باشيم.