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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

در نامه اي؛

فراكسيون زنان مجلس انتصاب طبيب زاده را به رياست مركز امور زنان و خانواده تبريك گفت

فراكسيون زنان مجلس در نامه اي انتصاب زهره طبيب زاده نوري به رياست مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري را تبريك گفت

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، در اين نامه چنين آمده است:

سركار خانم دكتر طبيب زاده
مشاور محترم رئيس جمهور و رياست مركز امور زنان و خانواده

سلام عليكم

حسن انتصاب رياست محترم جمهوري و سپردن مسئوليت خطير مشاورت قوه مجريه در امور زنان و رياست مركز امور زنان و خانواده را به سهم خود و از طرف اعضاي محترم فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به سركار عالي صميمانه تبريك عرض مي نمايد.

آرزومند است حضرتعالي با توكل به حضرت حق و در سايه تجربيات و نيروي پشتكار و توان مديريتي منشاء بروز تحولات چشمگير در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي اقشار مختلف زنان هوشمند و متدين و حماسه آفرين كشور اسلامي باشد.

کد مطلب 299495

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