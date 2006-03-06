فراكسيون زنان مجلس انتصاب طبيب زاده را به رياست مركز امور زنان و خانواده تبريك گفت

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، در اين نامه چنين آمده است:

سركار خانم دكتر طبيب زاده

مشاور محترم رئيس جمهور و رياست مركز امور زنان و خانواده

سلام عليكم

حسن انتصاب رياست محترم جمهوري و سپردن مسئوليت خطير مشاورت قوه مجريه در امور زنان و رياست مركز امور زنان و خانواده را به سهم خود و از طرف اعضاي محترم فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به سركار عالي صميمانه تبريك عرض مي نمايد.

آرزومند است حضرتعالي با توكل به حضرت حق و در سايه تجربيات و نيروي پشتكار و توان مديريتي منشاء بروز تحولات چشمگير در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي اقشار مختلف زنان هوشمند و متدين و حماسه آفرين كشور اسلامي باشد.