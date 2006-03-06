برگزاري جشنواره‌ فيلم عكس رضوي بستر تعامل هنرمندان است

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر " مهر" در مشهد حسين مسگراني، معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: برپايي جشنوارهها گامي است به سوي تشويق و ترغيب هنرمندان به انديشه، تفكرمداري و خلاقيت بيشتر در محتوا كه در قالب توليدات و آفرينشهاي هنري به نمايش گذاشته ميشود. در حقيقت جشنوارهها تبادلات و تعاملات هنري را تسهيل بخشيده و فرصتي را براي تولد تشكلهاي هنري و تعامل بيشتر ميان هنرمندان و مراكزفرهنگي فراهم مي آورند.
مسگراني با اشاره به اهميت برگزاري ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي در مشهد مقدس اظهار داشت: جشنواره فيلم و عكس استان فرصت مغتنمي است براي هنرمندان فيلمساز و عكاس خراساني كه در يك بستر مناسب به بررسي عملكرد توليدات هنري سالانه خود پرداخته و در تعامل با ديگر فيلمسازان و عكاسان، نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نموده و در جهت اعتلا و رشد محتوايي آثار خود، گام بردارند.
وي در پايان با بيان پشتوانه غني فرهنگي و هنري خراسان و همچنين همجواري با بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) متذكر شد: شايسته است هنرمندان استان با عنايت به اين پيشينه فرهنگي ارزشمند و با تكيه بر هويت ديني و ملي خود و استفاده كارآمد و بهينه از تكنولوژي جديد در توليدات فيلم و عكس، بستر و زمينه لازم جهت حضور فعالانه و پررنگ تر در جشنوارههاي ملي و بينالمللي را فراهم نمايند و بدينترتيب فرهنگ غني و پربار ايراني و اسلامي خود را به جهانيان معرفي نمايند.
شايان ذكر است، ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي با نمايش 41 فيلم بخش مسابقه و برپايي نمايشگاه عكس، متشكل از 72 قطعه عكس راهيافته به بخش پاياني، در دو قسمت آزاد و آئينها و باورهاي ديني از تاريخ 16 اسفند ماه به مدت سه روز در محل تالار فردوسي جهاد دانشگاهي مشهد برگزار ميشود و در حاشيه اين جشنواره نيز جلسات نقد و بررسي و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي، پذيراي علاقمندان خواهد بود.
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