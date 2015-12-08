برگزاری اجلاسیه ۲۰۰۰شهید هنرمند/ضرورت تولید آثارکیفی توسط بسیجیان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر سه شنبه در دیدار با مسئولین کانون های بسیج هنرمندان، حلقه های صالحین و انجمن های هنری بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از طی شدن مراحل رسمی کردن دانشکده بسیج هنرمندان خبرداد و گفت: رسمیت این دانشکده در بسیج اعلام شده و قرار است ۶ دانشکده دیگر نیز تحت عنوان بسیج تاسیس و فعالیتشان را آغاز کنند.

وی از استقرار برخی از این دانشکده ها در شهرهای بزرگ کشورخبرداد و افزود: به منظور جلوگیری از متمرکز شدن تمامی امکانات در پایتخت برخی از این دانشکده ها در شهرهای بزرگ کشور مستقر شده و در قدم بعدی نیز گسترش رشته های این دانشکده ها را در دستور خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور بر تولید آثار کیفی توسط هنرمندان بسیجی تاکید کرد و گفت: چنانچه تولیدات هنرمندان بسیجی از استانداردهای لازم برخوردار باشد می توان خواستار اختصاص جایگاه های مناسب نیز به این هنرمندان شد.

وی از نشستی با مسئولین بنیاد روایت فتح مبنی بر حمایت از تولیدات هنرمندان بسیجی خبرداد و گفت: براساس نتایج این نشست بنا شد ازکارها و تولیدات هنری دانشجویی، دانشجویان دانشکده بسیج هنرمندان و هنرمندان بسیجی به شرط دارا بودن استانداردهای لازم توسط بنیاد روایت فتح حمایت شود.

منتظری بر تعامل سازمان بسیج هنرمندان با دیگر حوزه های فرهنگی در استان ها تاکید کرد و افزود: در استان کرمانشاه به دلیل وجود رئیس اداره ارشاد شهرستان در کنار سازمان بسیج هنرمندان و هم چنین روحیه ای که در مدیرکل ارشاد استان کرمانشاه وجود دارد این تعامل ممکن است و می توان قلمرو حضور را نیز گسترش داد که البته این موضوع نیز مستلزم تولید آثار هنری با ویژگی های لازم و استاندارد است.

وی در خصوص پیشنهاد یکی از مسئولین انجمن های هنری مبنی بر تبدیل جشنواره های دوسالانه به سالانه نیز گفت: باید یک نقد علمی بر این موضوع نوشته شود و انجمن ها به صورت تخصصی انرا پیگیری کنند تا بتوان یک پاسخ علمی نیز به آن داد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، در خصوص حمایت این سازمان از آثار مکتوب هنری نیز گفت: سازمان بسیج هنرمندان خود منابع محدود اعتباری دارد اما یک اعتبار حقیقی- حقوقی نیز دارد که می تواند چترش را از آن طریق گسترش دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون فهرستی از منابع سازمان وجود دارد که بخشی مربوط به خود سازمان و بخشی نیز مربوط به سازمان های دیگر است و می توان از این منابع نیز در راستای برخی از تولیدات هنری بهره گرفت، لذا هنرمندان تولیدات خود را به این سازمان ارائه دهند تا در صورت امکان مورد حمایت قرار گیرد.

منتظری در پاسخ به درخواست هنرمندان بسیجی استان کرمانشاه برای دیدار با مقام معظم رهبری گفت: هنوز حضرت آقا نسبت به حوزه کاری ما رضایت کامل ندارد و ما به دغدغه های آقا نگاه مسئله محور نداشته ایم اما سعی داریم تا در اقدامات بعدی این رضایت جلب و فرصت دیدار با حضرت آقا را به دست آوریم.

وی از برگزاری اجلاسیه ۲۰۰۰ هنرمند شهید در دی ماه امسال خبرداد و افزود: در کنار برگزاری این اجلاسیه موضوع دیدار با حضرت آقا را نیز پیگیری می کنیم که اگر توفیقی حاصل شود، اولین دیدار را با ایشان داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در خصوص سقف جذب نیرو در سازمان بسیج هنرمندان نیز گفت: هیچ محدودیتی برای جذب نیرو نداریم، چرا که بسیج یک گنجینه پایان ناپذیر است.

وی پیشنهاد تشکیل اتاق فکر را یک پیشنهاد خوب برای ارتقا کیفیت فعالیت های بسیج هنرمندان عنوان کرد و گفت: آثار هنری که تحت عنوان بسیج هنرمندان تولید می شود باید آثار فاخر و دارای محتوای ارزشمند باشد چرا که پسوند نام بزرگی چون بسیج را به یدک می کشد.

منتظری در پاسخ انتقاد انجمن های نمایشی بسیج هنرمندان استان مبنی بر سلیقه ای عمل کردن شورای نظارت ارشاد در ارائه مجوز به تولیدات هنری برای اجرای عمومی گفت: هیچ چیز از قانون برای ما محترم تر نیست اما اگر وقتی مدیر سازمان یا مجموعه ای می خواهد سلیقه خود را به عنوان قانون مطرح کند باید مقابل آن بایستیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان در خصوص برگزاری یک جشنواره ویژه مرصاد در استان کرمانشاه نیز گفت: اگر قرار است جشنواره ای به این نام و به عنوان برند استان کرمانشاه برگزار شود باید از طریق سپاه استان در شورای فرهنگی استان مطرح و به تصویب برسد و البته نمایندگان مردم استان نیز در مجلس آن را پیگیر شوند و سپس برای اجرا از سازمان هایی چون بسیج هنرمندان کمک گرفته شود.

وی سه مشکل اساسی را از موانع و دغدغه های سازمان بسیج هنرمندان برای انجام فعالیت هایش دانست و گفت: مشکل منابع انسانی یکی از مشکلات مذکور بوده و منابع انسانی ما متناسب با نیاز سازمان به نیروی سازمانی نیست.

منتظری، اعتبارات را دیگر مشکل سازمان برشمرد و تصریح کرد: بین اعتبارات و انتظارات ما در سازمان انطباقی وجود ندارد.

وی افزود: مشکل سوم ما در سازمان بسیج هنرمندان مشکل فضا است که نقش زیادی در شکل گیری فعالیت های ما دارد و در واقع فضا سکوی پرواز هنرمند است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، مشکلات مذکور را از اساسی ترین مشکلات این سازمان دانست و گفت: طرحی را در سازمان بسیج هنرمندان برای رفع این مشکلات آماده کرده و خدمت سردار نقدی ارائه داده ایم که مشکلات مذکور به صروت ریشه ای حل شود و امیدواریم در نتیجه آن اعتبارات سازمان ارتقا یابد.

وی ایجاد یک سالن چند منظوره برای نمایش تولیدات هنری، هنرمندان بسیجی استان کرمانشاه را از ضروریات استان برشمرد و گفت: در نتیجه ایجاد این سالن هم می توان اقتصاد هنر را تقویت کرد و هم درآمدزایی برای هنرمندان اتفاق بیفتد و از سوی دیگر نیز می تواند تبدیل به یک پاتوق فرهنگی برای بسیجیان شود.

منتظری از اعلام آمادگی سازمان بسیج هنرمندان برای واگذاری میزبانی اولین همایش ملی- پژوهشی نقش قدرت نرم بسیج به کرمانشاه خبرداد که با محورتدوین شاخه های ملی و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری برگزار شود که در نتیجه آن راهکارهای سوق دادن هنر به سمت هنر متعهد ارائه و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: برای برگزاری این همایش پیشنهاد می شود که ابتدا سازمان بسیج هنرمندان استان با دانشگاه ها شالوده کار را چیده و طرح آن را ارائه دهند تا سال ۹۵ پروسه نظریه پردازی در استان کرمانشاه تدارک ببینیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان بر ایجاد یک شعبه تعزیه در ذیل انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان تاکید کرد و گفت: آماده ایم میزبانی سوگواری نبوی را به استان کرمانشاه بدهیم.

وی در خصوص انتقاد مسئول تحلیل و بررسی سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از وضعیت برگزاری کنسرت ها در استان گفت: علاوه بر اینکه بسیج هنرمندان تولید آثار هنری فاخر را در حیطه وظایف خود دارد می تواند به عنوان یک مطالبه گر نیز به تولیدات جامعه توجه و آنها را نقد کند، لذا می توان در زمینه کنسرت ها دست به قلم شده و آنها را آسیب شناسی کرد و البته پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت موجود نیز ارائه داد.

منتظری به مصوبه اخیر شورای امر به معروف و نهی از منکر در خصوص ایجاد چهارچوب های برای برگزاری کنسرت ها اشاره کرد و گفت: ما باید چهارچوب ها را در این زمینه تدوین کنیم تا آسیبی متوجه جامعه نشود و البته این را نیز مد نظر داشته باشیم که برخورد سلبی راه حل نیست.

وی از در دستور بودن بحث آموزش و استمرار کارگاه ها و دوره های نقد و بررسی در سازمان بسیج هنرمندان خبرداد و در خصوص بحث جشنواره زدگی نیز گفت: این موضوع به معنای ان نیست که ما با برگزاری جشنواره مخالفیم، بلکه باید جشنواره ها به نحوی برگزار شده که قابل دفاع و منطبق بر آثار کیفی باشد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور یادآور شد: ما به دنبال طراحی مدلی متناسب با ارزش های بسیج در موسیقی هستیم و باید متناسب با ماموریت بسیج در موسیقی ورود کنیم، لذا باید از این طریق به یک مدل سالم از حوزه موسیقی در کشور برسیم.