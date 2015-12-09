رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بازیکنان پاس در دیدار برابر تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان اظهار داشت: بازیکنان پاس در این دیدار همانند دیدارهای گذشته این تیم، عملکرد خوبی در میدان مسابقه داشتند و با تمام وجود جنگیدند.

وی افزود: اما همچنان در زدن ضربات آخر و باز کردن دروازه حریفان ناکام بودیم که برای این مسئله نمی‌توانم از بیرون زمین کاری انجام دهم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه برای موفقیت پاس از هیچ اقدامی فروگذار نبوده‌ام، گفت: در هیچ جای دنیا سرمربی تیم در جایگاه یک تدارکات قرار نمی‌گیرد اما بنده در این جایگاه برای بازیکنانم دارو تهیه‌کرده‌ام.

طلایی منش خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در توانم بوده است برای کم کردن مشکلات تیم انجام داده‌ام تا بازیکنان درگیر مشکلات نشوند.

وی بابیان اینکه باید هرچه سریع‌تر مشکلات این تیم برطرف شود بیان کرد: تا وقتی‌که مشکلات پاس برطرف نشود بهترین مربی دنیا هم نمی‌تواند برای این تیم کاری انجام دهد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به حواشی پایان بازی گفت: برخی‌ها چشم دیدن موفقیت این تیم را ندارند و به دنبال خط دهی به تماشاگرنماها برای رسیدن به منافع شخصی هستند.

طلایی منش عنوان کرد: مسئولان استان همدان باید به این حواشی ورود پیدا کنند.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان در یک دیدار خانگی برابر تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به‌تساوی صفر بر صفر رضایت داد. این تیم با کسب تک امتیاز این بازی با احتساب تفاضل گل بهتر یک پله در جدول رده‌بندی صعود کرد و از حریف تهرانی خود پارسه تهران پیشی گرفت.

تیم فوتبال پاس در هفته نوزدهم یکشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۴ در ورزشگاه امام علی(ع) کرمان میهمان مس است.