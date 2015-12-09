سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مردم استان زنجان همیشه در کارهای خیر پیش‌قدم بوده اند،افزود: شهروندان زنجانی در فصل سرما هم به اهدای خون مبادرت کنند.

وی اظهار کرد: استقبال مردم از اهدای خون در روز اربعین و طی ماه محرم زیاد بود و ازدحام خاصی در مراکز وجود داشت و این کار خیر خواهانه قابل تقدیر است.

اسدی تأکید کرد: ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای اهدای خون مناسبتی و مستمر است و در این خصوص در ماه محرم امسال اهدای خون نذری مستمر به خوبی اجرا شد و مردم استقبال بسیار خوبی از این طرح کردند.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: خوشبختانه طی ماه محرم اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی ترویج شد و مراجعات در روزهای غیر مناسبتی با استقبال بیشتری مواجه شد.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان بر نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ اهدای خون اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که نگهداری خون‌های اهدایی علاوه بر هزینه بالای آن تنها مدت کوتاهی میسر است بنابر این لزوم استمرار در این امر وجود دارد.

اسدی بابیان اینکه فرهنگ‌سازی اهدای خون مستمر نیاز به زمان دارد، گفت: طی ماه محرم امسال اهدای خون مستمر و برنامه‌ریزی‌شده به خوبی تبیین و ترویج شد و خوشبختانه بافرهنگ سازی خوب رسانه‌ها اهدای خون از مناسبتی به مستمر تغییریافته است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان زنجان افزود: مردم استان حتماً در روزهای سرد به اهدای خون مبادرت کنند چراکه نیاز به خون مختص روزهای خاصی نیست.

اسدی تصریح کرد: در فصل سرما نیاز به فرآورده های خونی بسیار است و مردم عزیز استان حتما به اهدای خون برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

وی در خاتمه گفت: مرکز انتقال خون زنجان شیفت صبح و بعداز ظهر آماده پذیرش مردم نیکوکار برای خونگیری است.