افراد غير متخصص در عرضه گياهان دارويي دخالت مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمد تابان در نشست خبري با خبرنگاران گفت: به شهرداري تهران پيشنهاد شده به جاي چمن و گياهان بدون ثمر ، گياهان دارويي كاشت شود تا بتوان استفاده بهينه از آنان نمود.

وي افزود: در صورت كاشت گياهان دارويي در داخل شهر و در فضاهاي مرده مي توان نيازهاي شركت هاي دارويي را برآورده نمود.

تابان با تاكيد بر اينكه مزرعه هاي آموزشي و تحقيقاتي بايد افزايش يابد تصريح كرد: طب اسلامي و گياهان دارويي بايد در كشور رونق يابد و بايد در اين امر سازمان مديريت و برنامه ريزي با تخصيص اعتبار لازم مراكز تحقيقاتي را در اجراي برنامه ها ياري كند.

مدير تحقيق و توسعه شركت گياهان قائم دارو به ارائه پيشنهادي براي تشكيل سازمان احياء و توسعه نظام گياه درماني به رياست جمهوري و وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در حال حاضر فاقد سازماني براي احياء و توسعه گياهان دارويي هستيم كه بايد اين امر مورد توجه ويژه قرار گيرد.