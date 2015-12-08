کانادا میزبان جام جهانی جوانان شد / تغییرات در سیستم رنکینگ داوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست در هتل کامینو ریال پولانکو شهر مکزیکوسیتی برگزار شد. ترکیه که نامزد میزبانی رقابتهای جهانی جوانان بود در آخرین لحظه کنار کشید و کانادا به عنوان تنها نامزد، به عنوان میزبان رقابتها برگزیده شد.

بر پایه گزارش سایت فدراسیون جهانی، شهر بورنابی که در ۳۰ کیلومتری ونکوور قرار دارد، به عنوان شهر میزبان انتخاب شده است.

در این نشست که چونگوون چو، رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، حضور داشت، جان واکر که رئیس گروه شرکت های مکواری در آسیا هست به عنوان رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون جهانی انتخاب شد.

در این نشست همچنین لباس های رنگارنگ داوران به معرض نمایش شرکت کنندگان گذاشته شد تا بازخورد آن مشخص شود. همچنین چاکر چلبات، رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو، موضوع سیستم رنکینگ داوری را پیشنهاد داد.

جیهو چوی، رئیس اتحادیه تکواندو پان - آمریکن پیشنهاد برگزاری یک رقابت جدید تحت عنوان جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو را مطرح کرد.

چو، رئیس فدراسیون جهانی، همچنین از برگزاری یک اردوی مشترک داوران و مربیان در ماه مه سال ۲۰۱۶ در مویو کشور کره خبر داد. این اتفاق پیش از برگزاری رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ روی خواهد داد.

نشست فوق العاده بعدی فدراسیون جهانی تکواندو در ماه مه سال ۲۰۱۶ در مویو برگزار خواهد شد.