خبر فوت قهرمان کشتی جهان کذب است

یکی از دوستان ورزشی فریدون قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب شایعه درگذشت این کشتی گیر اسبق تیم ملی اظهار داشت: در حال حاضر آقای قنبری در آی. سی. یو بیمارستان طالقانی کرمانشاه بستری است و ضریب هوشیاری ایشان نیز ۸ است.

بهزاد کنگرشاهی افزود: فریدون قنبری روز چهارشنبه ۱۸ آذر تحت عمل جراحی قرار می گیرد و هم اکنون با کمک دستگاه نفس می کشد.

وی بیان کرد: ضاربین و عاملین تیراندازی به سوی فریدون قنبری متواری هستند و هنوز علت وقوع این سوء قصد مشخص نیست.

کنگر شاهی در ادامه گفت: روز دوشنبه ۱۶ آذر حوالی ساعت ۶ غروب در تماس تلفنی از این حادثه مطلع شدم و بلافاصله خود را به بیمارستان صحنه رساندم در بیمارستان نیز حال فریدون خوب و هوشیاری او ۱۵ بود و به بیماستان طالقانی کرمانشاه منتقل شد.

وی گفت: تاکنون تنها یک عمل جراحی بر روی فک ایشان انجام شده و چهارشنبه با نظر پزشک جراح در بیمارستان طالقانی یا بیستون تحت عمل جراحی قرار می گیرد.