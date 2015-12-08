۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۰:۳۸

خبر فوت قهرمان کشتی جهان کذب است

کرمانشاه- خبر فوت فریدون قنبری کشتی گیر اسبق تیم ملی که در برخی رسانه‌ها بازتاب داشته کذب است و به گفته نزدیکان قنبری، حال وی رضایت بخش است.

یکی از دوستان ورزشی فریدون قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب شایعه درگذشت این کشتی گیر اسبق تیم ملی اظهار داشت: در حال حاضر آقای قنبری در آی. سی. یو بیمارستان طالقانی کرمانشاه بستری است و ضریب هوشیاری ایشان نیز ۸ است.

بهزاد کنگرشاهی افزود: فریدون قنبری  روز چهارشنبه ۱۸ آذر  تحت عمل جراحی قرار می گیرد و هم اکنون با کمک دستگاه نفس می کشد.

وی بیان کرد: ضاربین و عاملین تیراندازی به سوی فریدون قنبری متواری هستند و هنوز علت وقوع این سوء قصد مشخص نیست.

کنگر شاهی در ادامه گفت: روز دوشنبه ۱۶ آذر حوالی ساعت ۶ غروب در تماس تلفنی از این حادثه مطلع شدم و بلافاصله خود را به بیمارستان صحنه رساندم در بیمارستان نیز حال فریدون خوب و هوشیاری او ۱۵ بود و به بیماستان طالقانی کرمانشاه منتقل شد.

وی گفت: تاکنون تنها یک عمل جراحی بر روی فک ایشان انجام شده و چهارشنبه با نظر پزشک جراح در بیمارستان طالقانی یا بیستون تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

    • رضوی ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      امیدوارم هرچه زودتر عاملین این جنایت دستگیر بشن ...

