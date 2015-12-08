۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱:۳۷

کنسولگری آمریکا در استانبول تعطیل شد

کنسولگری آمریکا در استانبول تمام خدمات اداری خود را به خاطر تهدیدات امنیتی به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنسولگری آمریکا در استانبول به خاطر تهدیدات امنیتی احتمالی تعطیل شد. مقامات آمریکایی در ترکیه می گویند خبرهایی مبنی بر حملات تروریستی در اختیار دارند.

سفارت آمریکا با اعلام این خبر گفت تمام خدمات اداری مربوط به شهروندان آمریکایی فردا تعطیل است. هنوز اعلام نشده است که این تعطیلی چند روز طول می کشد.

این چندمین بار است که سفارت آمریکا در ترکیه به خاطر تهدیدات امنیتی خدمات خود را به حالت تعلیق درمی آورد. حملات تروریستی پاریس حساسیت های امنیتی در کشورهای اروپایی را افزایش داده است.

از سوی دیگر آمریکا از فروش کیت های هوشمند تشخیص بمب به ترکیه خبر داده است. ترکیه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی این کیت ها را خریداری کرده است.

واشنگتن ارزش قرارداد فروش این کیت ها را ۷۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

