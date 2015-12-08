به گزارش خبرگزاری مهر، فرش قرمز که سال گذشته برای نخستین بار به کوشش فدراسیون جهانی تکواندو و به منظور وجهه دادن به ورزشکاران این رشته گسترانده شد، روز سه شنبه نیز در مراسمی در تئاتر ملی مکزیکوسیتی میزبان برترین ها بود.

در این مراسم شاد که از طریق نمایشگرهای بزرگ به همراه موسیقی سنتی فلامنکو به نمایش درامد، چونگوون چو، رئیس فدراسیون جهانی نیز حضور داشت. همچنین قهرمانان مکزیکی در این مراسم به اجرای پومسه پرداختند.

رئیس فدراسیون جهانی گفت: اینکه برای دومین سال پیاپی چنین مراسمی را برگزار می کنیم مایه افتخار است. مکزیک همواره حامی رشته تکواندو بوده است.

چو همچنین اطمینان خاطر داد که رقابتهای تکواندو در سال ۲۰۱۶ بهتر از المپیک ۲۰۱۲ لندن خواهد بود.

برترین های سال ۲۰۱۵ به شرح زیر اعلام شدند و جالب اینکه هیچ نامی از ایرانی ها در میان آنها به چشم نمی خورد:

برترین تکواندوکار مرد سال: دائه - هون لی از کره جنوبی

برترین تکواندوکار زن سال: جینگیو وو از چین

برترین مربی تکواندو سال: خانم گولاش آلونسو مربی مصر

برترین ضربه سال: آرون کوک از مولداوی

برترین اتحادیه تکواندو سال: روسیه

برترین داور تکواندو مرد سال: تارک بنرادی از مراکش

برترین داور تکواندو زن سال: کالای سودای از تایلند