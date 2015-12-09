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۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۳:۳۳

پاور: ابزارهای دیگری جز سازمان ملل برای مواجهه با ایران داریم

پاور: ابزارهای دیگری جز سازمان ملل برای مواجهه با ایران داریم

نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد واشنگتن ابزارهای دیگری بجز این سازمان برای مواجهه با ایران در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سامانتا پاور» که ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (دسامبر) را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره آخرین آزمایش موشکی ایران که گفته می شود از نوع بالستیک بوده است، گفت: همانطور می دانید در پرتاب موشک بالستیکی که قبلا صورت گرفته و تایید نیز شده بود، بر نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تصریح شده است.

وی افزود: مورد قبل را در اسرع وقت پس از تائید شدن موضوع، به همراه انگلیس و فرانسه در شورای امنیت مطرح کردیم و اکنون نیز گزارش ها درباره آزمایش جدید را به طور جدی بررسی خواهیم کرد.

کد مطلب 2995064

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