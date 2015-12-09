ایران به ازبکستان باخت،بلژیک را شکست داد/دیداربا آذریها برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم برتر دنیا در بخش مردان به میزبانی مکزیک در شهر مکزیکوسیتی آغاز شد که تیم ملی کشورمان به عنوان قهرمان جهان در سال ۲۰۱۵ به عنوان سرگروه با تیم های ازبکستان ، آذربایجان و بلژیک در گروه A قرار گرفت.

بیژن مقانلو در اولین دیدار تیم خود را با ترکیب آرمین هادی پور، ابوالفضل یعقوبی، سعید رجبی، مسعود حجی زواره و امید عمیدی به دیدار ازبکستان فرستاد و محمد کاظمی نیز بعنوان یار ذخیره بود که در نهایت این دیدار جذاب و دیدنی ۲۶ بر۲۵ به سود ازبک ها خاتمه پیدا کرد.

تیم ملی تکواندو ایران در دومین دیدار خود هم با همین ترکیب به مصاف بلژیک رفت و با ارائه یک مبارزه برتر ۴۰بر ۲۹ صاحب پیروزی شد. تیم ملی کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی شامگاه امروز چهارشنبه به دیدار شاگردان رضا مهماندوست در تیم آذربایجان خواهد رفت و برای صعود باید این تیم را شکست دهد.

مهماندوست در این این دیدار سینا بهرامی و میلاد بیگی دو عضو ایرانی تیم خود را در کنار «ردایک عیسی اف» ، «محمد محمداف» ، «آیخان تقی اف» و «سعید قلی اف» برابر تیم ملی کشورمان صف آرایی خواهد کرد.

این دوره از رقابتها به مدت دو روز در مکزیک برگزار خواهد شد.