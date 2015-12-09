کسب ۱۱۰ مدال طلا در شهری با سرانه ورزشی ۲۰ سانتیمتری

حسین نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استعدادهای متعدد و این منطقه در حوزه های ورزشی اظهار داشت: شهر قدس افتخارات بسیاری را در عرصه های ورزشی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کسب کرده که مایه افتخار و سرافرازی تمامی ایرانیان است.

وی افزود: سه طلای جهانی در تکواندو، برنز جهانی و نقره آسیایی در دوچرخه سواری، طلای جهانی در رشته کاراته آلمان و برنز جهانی مسابقات فرانسه در همین رشته، ۲۵ طلا، ۲۵ نقره و ۲۵ برنز در مسابقات کشوری، کسب مدال در رشته شنا در تورنمنت بین المللی و فستیوال جهانی ووشو، بخشی از افتخار آفرینی های ورزشکاران توانمند قدس به شمار می رود.

نوروزی گفت: عضویت ورزشکاران این شهر در تیم ملی رشته های متعددی اعم از طناب زنی، ژیمناستیک، فوتسال، تیم ملی فوتبال پیشکسوتان و ... گویای کثرت استعدادهای ورزشی در این شهر است.

رئیس کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: در مجموع ۱۱۰ طلای کشوری، آسیایی و جهانی توسط ورزشکاران فعال و پویای قدس کسب شده و امیدواریم در آینده نیز این روند همچنان استمرار یابد.

وی افزود: با وجود امکانات محدود و سرانه ورزشی ۲۰ سانتیمتری در این شهر، موفقیت های بزرگی به دست آمده که این امر از عزم و تلاش جدی ورزشکاران شهر قدس و بهره گیری حداکثری از امکانات حداقلی حکایت دارد.

نوروزی در خاتمه یادآور شد: نقش مدیریت شهری در حمایت از ورزشکاران این شهر غیر قابل انکار است و مجموعه شورای شهر به نوبه خود برای توسعه ورزشی و قهرمان پروری هر چه بیشتر در این منطقه، نهایت تلاش و امکانات خود را به کار خواهد بست.