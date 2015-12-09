افراد مسن مبتلا به صرع حامل ژن های آلزایمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، افراد مبتلا به صرع با شماری از مشکلات سلامتی، نظیر اختلالات شناختی، فیزیکی و روانشناختی روبرو هستند. اما تحقیق جدید نشان می دهد که پیامدهای کمتر پیش بینی شده ایی با افزایش سن بروز می کنند.

به گفته محققان مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، افراد مبتلا به صرع که به درمان دارویی پاسخ نمی دهند دارای مغزی هستند که پیرتر از سن شان به نظر می رسد.

محققان در این مطالعه با استفاده از اسکن MRI ساختاری، سن شرکت کنندگان مبتلا به صرع و افراد همسن و سال سالم شان را پیش بینی نمودند. برای پیش بینی سن این افراد، از دستگاه الگوریتم یادگیری استفاده شد.

تفاوت بین سن مغز پیش بینی شده و سن تقویمی افراد، به طورمیانگین برای بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده ۸.۸ سال بیشتر از شرکت کنندگان سالم بود.

دکتر «هیث پاردو»، استادیار نورولوژی دانشگاه نیویورک، در این باره می گوید: «فقدان تغییرات مشابه در بیمارانی که تازه به بیماری صرع مبتلا شده بودند بیانگر آن است که حملات صرع می توانند بر روند پیری مغز تاثیر گذارند.»

در مطالعه ای دیگر توسط محققان دانشگاه فنلاند شرقی، مشخص شد که افراد مسن مبتلا به صرع حامل ژن های بیماری آلزایمر هستند.