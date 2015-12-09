  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۴۸

با تلاش راهداران؛

محورتایباد-خواف بازگشایی شد/تعطیلی مدارس به دلیل برودت هوا

محورتایباد-خواف بازگشایی شد/تعطیلی مدارس به دلیل برودت هوا

تایباد-بارش برف و باران که طی دو روز گذشته در شهرستان تایباد موجب مسدود شدن محور تایباد-خواف شد با تلاش راهداران بازگشایی شد اما برودت هوا موجب تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه شد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تایباد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای تایباد-باخرز و تایباد-تربت جام در حال حاضر باز بوده اما به دلیل لغزندگی نیازمند رعایت احتیاط از طرف رانندگان و استفاده از زنجیر چرخ است.

مهدی رحمتی با اشاره به اینکه محور تایباد-خواف به دلیل بارش سنگین برف در روز گذشته مسدود شد بیان کرد: خوشبختانه با تلاش پرسنل راهداری این محور بازگشایی شد.

وی افزود: تمامی محورهای مواصلاتی تایباد شن ریزی و نمک ریزی صورت گرفته و تردد در حال انجام است.

مدارس مقطع ابتدایی تعطیل است

مدیر آموزش پروش شهرستان تایباد نیز در گفت و گو با مهر از تعطیلی مدارس این شهرستان در روز چهارشنبه خبر داد.

عباس عباسی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و لغزندگی معابر تمامی مدارس در مقطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان تایباد امروز هجدهم آذر ماه در نوبت صبح تعطیل است.

بارش ها ادامه دارد

محمد زمانی رییس اداره هواشناسی تایباد نیز گفت: اولین برف پاییزی طی دو شب شب گذشته به صورت منقطع در تایباد بارش داشت که این سامانه بارشی تا امروز ظهر ادامه داشته و از روز پنج شنبه نیز شاهد افت کاهش دما هستیم.

کد مطلب 2995086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها