یاسین پیشروی قم در خانه مغلوب گیتی پسند اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتسال شامگاه سهشنبه در نقاط مختلف کشور ادامه یافت که در یکی از بازیها در قم تیم یاسین پیشروی قم برابر حریف خود مغلوب شد.
تیمهای یاسین پیشروی قم و صنایع گیتی پسند اصفهان در سالن شهید حیدریان قم برابر هم قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۶ بر ۵ تیم اصفهانی به انتها رسید.
در این بازی در نیمه نخست سعید تقیزاده بازیکن قمی تیم گیتی پسند دروازه یاسین پیشرو را باز کرد اما ۲ گل از محمد کوهستانی و مسلم اولاد قباد نتیجه را به سود یاسین برگرداند.
در ادامه سعید تقیزاده خود و تیمش را ۲ گله کرد تا بازی به تساوی کشیده شود اما در ثانیه پایانی نیمه اول مسلم اولاد قباد گل سوم یاسین پیشرو را وارد دروازه سپهر محمدی کرد تا در این نیمه، قمیها برنده بازی باشند.
در نیمه دوم، بازی جذابتر از نیمه نخست دنبال شد و محمد کوهستانی با ضربهای دیدنی گل چهارم یاسین پیشرو را به ثمر رساند تا تیمش را به پیروزی نزدیکتر کند اما این گل بیدرنگ توسط علی عابدین بازیکن گیتی پسند پاسخ داده شد تا بار دیگر اختلاف به یک گل برسد.
سپس اشتباه محمد وزیرزاده و لو دادن توپ توسط وی سبب شد احمد اسماعیلپور گل تساوی گیتی پسند را وارد دروازه یاسین پیشرو کند و در ادامه سعید تقیزاده هت تریک خود را کامل کرد و گیتی پسند را ۵ بر ۴ پیش انداخت.
گل محمد کوهستانی بار دیگر بازی را مساوی کرد اما گلی که مجتبی مریدیزاده برای گیتی پسند به صمر رساند به معنای پیروزی اصفهانیها در جو سنگین سالن شهید حیدریان بود.
یاسین پیشرو در پایان هفته بیست و یکم از ۲۰ بازی با ۳۰ امتیاز تیم ششم جدول است و گیتی پسند با ۳۹ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.
