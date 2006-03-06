حماس از تهديدهاي غرب به قطع كمكهاي مالي نگراني ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل خبرگزاري رويتر، خالد مشعل اعلام كرد: جنبش حماس ازقطع كمك هاي مالي غرب ترس و واهمه اي ندارد،زيرا اطمينان دارد كه كشورهاي ديگر(اسلامي) به فلسطيني ها كمك خواهند كرد.

رئيس دفترسياسي جنبش حماس خاطرنشان كرد: حماس بايد به اصولش پايبند باشد اما، متاسفانه تمام طرف ها درتلاش هستند تا با وضع شروطي عليه حماس، حقوق ملت فلسطين را با پول معامله كنند.

خالد مشعل با تاكيد براين مطلب كه اين امرهرگزمحقق نمي شود،گفت:حماس اطمينان دارد كه به اموالي كه نياز دارد نه از جانب كشورهاي غربي كه سالهاي طولاني ازتشكيلات خودگردان حمايت مي كردند و اكنون تهديد به قطع اين كمكها مي كنند، اطمينان دارد.

اين درحالي است خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس كه جمعه به مسكو سفركرد، اظهار داشت : تغييرموضع حماس به عملكرد رژيم اسرائيل بستگي دارد.

خالد مشعل به همراه چند تن ديگرازرهبران اين جنبش درخلال روزهاي اخيربه چند كشورمنطقه سفركرد.

درعين حال عزت الرشق يكي ازرهبران جبنش حماس شب گذشته اعلام كرد: نتايج هيئت اعزامي اين جنبش به روسيه بسيارموفقيت آميزبوده است.

جنبش حماس توانست درانتخابات پارلماني فلسطين ازمجموع 132 كرسي، 74 كرسي را به خود اختصاص دهد.

غرب و در راس آن آمريكا به رسميت شناختن اسرائيل و پايان عمليات ضد اشغالگري و موافقت با توافقات سابق ميان تشكيلات خودگردان و اسرائيل را به عنوان شروط تعامل با حماس اعلام كرده است.

حماس هم تاكيد كرده است، تنها درصورت عقب نشيني كامل رژيم اسرائيل از مناطق اشغالي 1967، بازگشت همه آوارگان و آزادي همه اسرا، امكان مذاكره با اين رژيم وجود دارد.