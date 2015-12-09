رقابت برای صدرنشینی در غیاب صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام - شیمیدر تهران یکی از حساس ترین دیدارهای هفته یازدهم (هفته دوم از مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور است که روز پنجشنبه در سالن شهرک بعثت بندرامام برگزار می شود. بدون در نظر گرفتن نتیجه دیدار رفت این دو تیم که با برتری شاگردان مهران شاهین طبع به پایان رسید؛ دو تیم در حالی در این میدان تعیین کننده رو در روی هم قرار می گیرند به لحاظ تعداد برد و امتیاز به دست آمده در شرایطی کاملا مشابه هم قرار دارند و به همین دلیل بدون هیچ فاصله جایگاهی رده های دوم و سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.

همین مسئله و در کل عملکرد نزدیکی که دو تیم پتروشیمی بندرامام و شیمیدر تهران تا این هفته از مسابقات داشته اند، رویارویی آنها در هفته یازدهم را حساس و تعیین کرده است بیشتر از این حیث که دو تیم حتی این شانس را دارند که با کسب پیروزی در این دیدار به صدر جدول رده بندی صعود کنند البته این صعود به شرطی انجام می شود که صدرنشین فعلی لیگ برتر بازنده دیدار خود در این هفته از مسابقات شود.

نفت آبادان صدرنشین فعلی جدول رده بندی لیگ بسکتبال است که با امتیاز مشابه ۱۸ و فقط به خاطر معدل گل بهتر نسبت به دو تیم رقیب یعنی پتروشیمی و شیمیدر این جایگاه را در اختیار گرفته است. آبادانی ها برای حفظ صدرنشینی باید برنده دیدار فردا مقابل مشهدی ها باشند در غیر این صورت یکی از دو تیم رقیب از کوچکترین تزلزل آنها برای گرفتن صدر استفاده خواهند کرد.

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دانشگاه آزاد که مرحله برگشت لیگ را با شکست آغاز کرد میزبان شهرداری گرگان است؛ اهمیت بازی کمتر از دیدارهای تیم های مدعی بالانشین نیست از این حیث که رقابت دانشگاه آزاد و شهرداری گرگان در مرحله رفت با حاشیه های زیادی روبرو شد و در نهایت هم به شکست شاگردان مصطفی هاشمی انجامید؛ اینکه آنها بتوانند این دیدار خانگی را به سود خود تمام کنند و پس از چند هفته به برتری دست یابند، اهمیت زیادی دارد.

دو دیدار دیگر این هفته از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در اراک و اصفهان برگزار می شود؛ جاییکه تیم های شهرداری اراک و آینده سازان به ترتیب میزبان نیروی زمینی و شهرداری تبریز هستند.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم (هفته دوم از مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام - شیمیدر تهران

* شهرداری اراک - نیروی زمینی

* دانشگاه آزاد - شهرداری گرگان

* ثامن مشهد - نفت آبادان

* آینده سازان اصفهان - شهرداری تبریز

جدول رده بندی:

۱- نفت آبادان (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۲- پتروشیمی بندرامام (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۳- شیمیدر تهران (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۴- شهرداری گرگان (۱۰ بازی، ۶ برد، ۴ باخت، ۱۶ امتیاز)

۵- شهرداری اراک (۱۰ بازی، ۶ برد، ۴ باخت، ۱۶ امتیاز)

۶- دانشگاه آزاد (۱۰ بازی، ۵ برد، ۵ باخت، ۱۵ امتیاز)

۷- ثامن مشهد (۱۰ بازی، ۴ برد، ۶ باخت، ۱۴ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۱۰ بازی، ۲ برد، ۸ باخت، ۱۲ امتیاز)

۹- شهرداری تبریز (۱۰ بازی، ۲ برد، ۸ باخت، ۱۲ امتیاز)

۱۰- آینده سازان اصفهان (۱۰ بازی، یک برد، ۹ باخت، ۱۱ امتیاز)