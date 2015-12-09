اوپک دچار شکاف سیاسی شده است/احتمال کاهش قیمت نفت تا ۳۲ دلار

گروه بین الملل-جواد حیران نیا: توماس فریدمن چند ماه پیش در تحلیلی نوشته بود: «کاهش قیمت نفت در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصادی در اروپا و چین است. همچنین ایالات متحده هم به لطف تکنولوژی های جدید و استخراج نفت شیل، توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت مطرح شود.»

در این تحلیل تاکید شده بود که علاوه بر این عربستان هم میزان تولیدش را کاهش نمی دهد تا قیمت نفت کاهش یابد، در عوض به گونه ای عمل می کند که سهمش در بازار بیشتر از دیگر کشورهای اوپک است. این مسئله درباره تجارت است ولی نشانه ای از جنگی دیگر، به نام جنگ نفت است.

کارشناسان کاهش رشد اقتصاد جهانی، عرضه بیش از تقاضا در بازار نفت، تولید نفت شیل را از جمله عوامل کاهش قیمت نفت می دانند. در گفتگو با پروفسور حسین عسکری به دلایل کاهش اخیر قیمت نفت و دلایل عدم اجماع اعضای اوپک در نشست اخیر پرداخته ایم که در ادامه می آید.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی عربستان بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. بنا بر اعلام «بانک نیویورک» عسکری اولین شخصی در جهان بود که کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار را پیش بینی کرده است.

عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، صندوق سرمایه‌داری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله‌ و... درباره‌ تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی منتشر کرده است. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاه MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کلارک را دارد. «جهانی شدن و مالیه اسلامی»(انتشارات جان ویلی اند سانز)، «ثبات مالیه اسلامی» (انتشارات جان ویلی اند سانز)، «اسلام و راه بشر و توسعه اقتصادی» (انتشارت پلاگریو مک میلان) از جمله آثار او به شمار می‌روند.

*قیمت جهانی نفت با ۴۰ دلار و پایین تر از آن سقوط کرده است. برخی معتقد هستند که این کاهش قیمت در نتیجه عدم اجماع و توافق اعضای اوپک در نشست اخیر این سازمان در خصوص کاهش سقف تولید بوده است. نظر شما چیست؟

مسلماً همین طور است. اگر اعضای اوپک با کاهش قابل توجهی از تولید موافقت می کردند در این صورت قیمت تثبیت می شد و بالا هم می رفت. اما باید توجه داشت که یکی از دلایل کاهش قیمت نفت عرضه بیش از تقاضای نفت در بازار بوده است. همچنین ظرفیت مازادی در بازار وجود دارد که اگر کاهشی از سوی یکی از تولیدکنندگان صورت گیرد در این صورت آن ظرفیت مازاد وارد بازار می شود.

همچنین یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت نفت را باید در کاهش رشد اقتصاد جهانی جستجو کرد. بر این اساس اگر قرار است تغییری در قیمتهای نفت را شاهد باشیم باید کاهش عرضه قابل توجه و چشمگیر باشد.

در حال حاضر اوپک قادر نیست به توافقی در خصوص کاهش حتی به صورت جزئی دست یابد چه برسد به اینکه بخواهد به کاهشی چشمگیر در تولید نفت برسد.

همچنین باید توجه داشت که برخی اعضای اوپک همیشه تقلب می کنند.

*اعضای اوپک در نشست اخیر و در بیانیه پایانی نتوانستند در خصوص میزان تولید رقمی را اعلام کنند. البته این امر مسبوق به سابقه بوده و در ۴ سال گذشته نیز این اقدام از سوی اوپک صورت گرفته بود. دلیل این امر چیست؟

دو دلیل برای این امر وجود دارد. یک دلیل عرضه بیش از تقاضای نفت در بازار است. این به دلیل رشد پایین اقتصاد جهانی از یک سو و افزایش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان غیر اوپک است. دلیل دوم این است که اعضای اوپک به لحاظ رویکردهای سیاسی دارای شکاف زیادی شده اند که در تاریخ اوپک بی سابقه بوده است. همین عامل یکی از عوامل ضعف اوپک به شمار می رود. در واقع می توان گفت شکافهای سیاسی میان اعضای اوپک باعث تضعیف آن شده است.

برای نمونه اختلافات ایران و عربستان خیلی زیاد شده است.

*بانک «گلدمن ساکس»( Goldman Sachs bank) پیش بینی کرده است که قیمت نفت ممکن است حتی به میزان نصف قیمت کنونی(۴۰ دلار در هر بشکه) یعنی به قیمت ۲۰ دلار در هر بشکه برسد. نظر شما چیست؟ آیا شما این پیش بینی را اصولی می دانید؟

مطمئناً هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. چند سال پیش بانک «گلدمن ساکس» از بنده در خصوص قیمت نفت و چشم انداز آینده آن سوال کرد. در آن موقع من گفتم که قیمت نفت برای ۵ سال آینده به دامنه ای میان ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

این بانک تصور کرد من دیوانه شده ام! اما حالا آنها از من بدبین تر شده اند. من تصور نمی کنم که قیمت نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد اما پیش بینی می کنم قیمت نفت تا ۳۳ یا ۳۲ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کند.

من همیشه معتقد بوده ام که اعضای اوپک زمانی که قیمتهای نفت بالا است باید درآمد ارزی خود را ذخیره کنند و دست به سرمایه گذاری در خارج کشورهایشان بزنند و درآمدی از این سرمایه گذاری داشته باشند که زمانی که قیمتها پایین آمد مشکلی نداشته باشند. اما معمولا این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد مگر اینکه صدمه و لطمه ای به آنها وارد شود. اما به هر حال بعضی وقتها دیگر خیلی دیر می شود.