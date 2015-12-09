حمله طالبان به فرودگاه ولایت «قندهار» ۹ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، درگیری شدید در فرودگاه ولایت «قندهار» واقع در جنوب افغانستان دستکم ۹ کشته بر جا گذاشت.

گروه طالبان افغانستان مسئولیت حمله به این فرودگاه را که تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دارد، بر عهده گرفته است.

نیروهای ناتو و نظامیان افغان به طور مشترک از مجتمع پروازی قندهار استفاده می کنند و به گفته سخنگوی دفتر فرمانداری این ولایت، مهاجمین با عبور از گِیت اول مجتمع به داخل آن نفوذ کرده اند.

گفته می شود که مهاجمین با سنگر گرفتن در مدرسه ای واقع در بخش مسکونی مجتمع، عملیات خود را به مرحله اجرا درآورده اند.

طبق گزارش ها، برخی از مسافران در زیر آتش سنگینی که بین نیروهای طالبان و نظامیان مستقر در فرودگاه مبادله می شد، گیر افتاده و راه خروج نداشتند. به همین دلیل، در بین کشته شدگان این حمله علاوه بر نظامیان افراد غیر نظامی نیز به چشم می خورند.

در ماه های اخیر، طالبان به توفیق های جدی در میدان نبرد دست یافته که نمونه بارز آن حمله به شهر شمالی «قندوز» است که تصرف آن دو هفته طول کشید.