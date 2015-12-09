سالن های ورزشی شهرداری مشهد زائران پیاده را پناه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد علی قناویزچی با بیان اینکه این سالن های ورزشی ظرفیت پذیرش پنج هزار زائر را دارد افزود: این سالن ها در ورودی‌های شهرکلات، سرخس، نیشابور و شهر مشهد از جمله بلوار طبرسی، بلوار بابانظر، بزرگ راه کلانتری، اندیشه و بهشت رضا قرار دارند.

قناویزچی بیان کرد: در این سالن های ورزشی و اقامتگاه های موقت امکانات رفاهی از جمله موکت، پتو، بالش، آب معدنی، آب جوش، حمام و وسایل گرمایشی برای پذیرایی از زائران پیاده تدارک دیده شده است.

وی افزود: زائران پیاده در صوررت برنامه ریزی به منظور استفاده از این امکانات می توانند علاوه بر درگاه اینترنتی www.mashhad.ir و یا تماس با شماره ملی ۰۹۶۳۰۸ از طریق ارسال شماره ۸۸ و پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۸ برای استفاده از امکانات تدارک دیده شده افدام کنند.