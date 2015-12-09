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۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۴۶

مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد خبر داد؛

سالن های ورزشی شهرداری مشهد زائران پیاده را پناه می دهند

سالن های ورزشی شهرداری مشهد زائران پیاده را پناه می دهند

مشهد- مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و پیش بینی های انجام شده شهرداری مشهد سوله های ورزشی و بحران خود را برای اقامت زائران پیاده آماده سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد علی قناویزچی با بیان اینکه این سالن های ورزشی ظرفیت پذیرش پنج هزار زائر را دارد افزود: این سالن ها در ورودی‌های شهرکلات، سرخس، نیشابور و شهر مشهد از جمله بلوار طبرسی، بلوار بابانظر، بزرگ راه کلانتری، اندیشه و بهشت رضا قرار دارند.

قناویزچی بیان کرد: در این سالن های ورزشی و اقامتگاه های موقت امکانات رفاهی از جمله موکت، پتو، بالش، آب معدنی، آب جوش، حمام و وسایل گرمایشی برای پذیرایی از زائران پیاده تدارک دیده شده است.

وی افزود: زائران پیاده در صوررت برنامه ریزی به منظور استفاده از این امکانات می توانند علاوه بر درگاه اینترنتی www.mashhad.ir و یا تماس با شماره ملی ۰۹۶۳۰۸ از طریق ارسال شماره ۸۸ و پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۸ برای استفاده از امکانات تدارک دیده شده افدام کنند.

کد مطلب 2995093

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