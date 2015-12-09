وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ بر‌تر رده سنی امید کشور امروز چهارشنبه برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم فوتبال امید صبای قم در خانه پذیرای تیم فولاد خوزستان است.

وی افزود: این مسابقات از ساعت ۱۴ امروز ۱۸ آذرماه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و تیم امید صبای قم به دنبال کسب دومین پیروزی خود در این فصل است.

سرپرست تیم امید صبا گفت: صبا از ۸ بازی قبلی خود یک پیروزی، ۲ تساوی و ۵ شکست در کارنامه دارد و تنها پیروزی خود را از مسابقه خارج از خانه در بوشهر برابر تیم ایران جوان این شهر به دست آورده است.

نائینی بیان داشت: تیم فولاد خوزستان یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ بر‌تر امید است که با ۱۷ امتیاز و یک امتیاز کمتر از سپاهان تیم دومی جدول رده بندی است اما صبا با ۵ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

وی عنوان کرد: در لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور ۱۲ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت، مشابه لیگ بر‌تر بزرگسالان کشور با هم رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته اول سقوط می‌کنند.

سرپرست تیم امید صبای قم تصریح کرد: صبای قم فصل گذشته همراه با ایران جوان بوشهر از لیگ دسته اول به لیگ بر‌تر صعود کرده است اما حضور این تیم در فصل جدید با مشکلات مالی زیادی همراه بوده است.