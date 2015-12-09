۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۳۷

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

۳۶۸ تبعه غیر قانونی از استان قزوین اخراج شدند

قزوین- مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری قزوین گفت: در آبان ماه سال جاری ۳۶۸ تبعه غیر مجاز از استان قزوین طرد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، بهمن عشایری با اشاره به این که  در استان قزوین به استثناء بخش مرکزی و بخش کوهین تمام مناطق استان برای تردد اقامت و اشتغال اتباع کشور افغانستان ممنوع بوده و به تبع آن ارائه خدمات به آنان نیز صرفاً در بخش‌های یاد شده امکان‌‌پذیر است.

وی با ابراز نگرانی از جریانی شدن نهضت مهاجرت‌های غیرقانونی اتباع کشور افغانستان به ایران با تأکید بر ابعاد گسترده‌ مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این مهم، برنامه‌ریزی و برخورد قاطعانه در این برهه را امری ضروری دانست.

عشایری خاطرنشان کرد: در آبان ماه سالجاری، تعداد  ۳۶۸ نفر تبعه خارجی غیرمجاز در سطح استان دستگیر و از کشور طرد شده‌اند که از این تعداد ۱۷۰ نفر در شهرستان قزوین، ۹۸ نفر در شهرستان بوئین زهرا، ۵۲ نفر در شهرستان تاکستان، ۳۰ نفر در شهرستان آبیک، ۱۳ نفر در شهرستان البرز و ۵ نفر در شهرستان آوج شناسایی و دستگیر شده اند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با اشاره به اهمیت قانونگرایی برای همه اقشار جامعه بالاخص اتباع خارجی که وارد کشور جمهوری اسلامی ایران می شوند گفت: انتظار می رود میهمانان کشورهای خارجی با احترام و پایبندی به قواعد و قوانین حاکم حرکت کرده تا مبادا با مشکلاتی مواجه  شوند چرا که با  متجاسرین به قوانین برابر قانون برخورد می شود.

 

