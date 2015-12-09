به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسین زارع صفت بیان کرد: هم‌زمان با فرارسیدن روزهای پایانی ماه صفر و افزایش تعداد ورود گردشگران و زائران به پایتخت معنوی ایران و باهدف تأمین رفاه و آسایش زائران تعدادی از هتل‌های مشهد نسبت به ارائه تخفیف در هنگام پذیرش مسافران خود می‌کنند.

وی افزود: در همین ارتباط گردشگران و زائرانی كه قصد بهره‌مندی از این تخفیف را دارند می‌توانند با مراجعه به سایت مركز ملی اطلاع‌رسانی و رزرواسیون اماكن اقامتی كشور از طریق ثبت‌نام و رزرو در این سامانه از تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده در هتل‌های مشهد تا سقف ۶۶ درصد بهره‌مند شوند.

زارع صفت افزود: هم‌زمان با فرارسیدن روزهای آخر ماه صفر و افزایش ورود گردشگران و زائران به مشهد مقدس تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب در خصوص تأمین رفاه و آسایش زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان صورت گرفته است.

وی افزود: مشهد مقدس به‌عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان دارای ۱۵۷ هتل، ۳۰۲ هتل‌آپارتمان و ۲۷۷ مهمان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با روزهای آخر ماه صفر بیش از سه میلیون زائر به مشهد مقدس سفر خواهند كرد.