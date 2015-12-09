۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۴۳

تخفیف ۶۶ درصدی هتل‌های مشهد هم‌زمان با ایام سوگواری

مشهد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی از تخفیف هتل‌های مشهد تا سقف ۶۶ درصد هم‌زمان با روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسین زارع صفت بیان کرد: هم‌زمان با فرارسیدن روزهای پایانی ماه صفر و افزایش تعداد ورود گردشگران و زائران به پایتخت معنوی ایران و باهدف تأمین رفاه و آسایش زائران تعدادی از هتل‌های مشهد نسبت به ارائه تخفیف در هنگام پذیرش مسافران خود می‌کنند.

وی افزود: در همین ارتباط گردشگران و زائرانی كه قصد بهره‌مندی از این تخفیف را دارند می‌توانند با مراجعه به سایت مركز ملی اطلاع‌رسانی و رزرواسیون اماكن اقامتی كشور از طریق ثبت‌نام و رزرو در این سامانه از تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده در هتل‌های مشهد تا سقف ۶۶ درصد بهره‌مند شوند.

زارع صفت افزود: هم‌زمان با فرارسیدن روزهای آخر ماه صفر و افزایش ورود گردشگران و زائران به مشهد مقدس تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب در خصوص تأمین رفاه و آسایش زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان صورت گرفته است.

وی افزود: مشهد مقدس به‌عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان دارای ۱۵۷ هتل، ۳۰۲ هتل‌آپارتمان و ۲۷۷ مهمان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با روزهای آخر ماه صفر بیش از سه میلیون زائر به مشهد مقدس سفر خواهند كرد.

