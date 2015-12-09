مریم ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای بین المللی کشتی آلیش «کشتی با کمربند» زنان در کشور بلاروس با حضور تیم زنان ایران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اردوی آماده سازی آلیش‌کاران تیم ملی که از دهم آذر ماه آغاز شده است، تا ۲۲ آذر ماه به صورت مستمر در مجموعه ورزشی آزادی تهران ادامه دارد.

ولی زاده با بیان اینکه مدعوین به این اردو از استان های یزد، مرکزی، خراسان رضوی، تهران، البرز، فارس و مازندران بودند، حضور نیافتن آلیش‌کاران خراسان شمالی در این اردو را به علت تصاحب نکردن سکوی نخست در مسابقات کشوری عنوان کرد.

وی با اعلام اسامی نفرات حاضر در اردو اظهار داشت : یگانه غریب گشته، سمیرا ناسجین و هما میرزاپور در وزن ۵۵ کیلوگرم، زهرا محمودی و سمیه حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، زهرا مجدی و زهرا رهنما در وزن ۶۵ کیلوگرم، عزت قربانی و لیلا سالاروند در وزن ۷۰ کیلوگرم، مریم احمدی و ملیحه فضلی در وزن ۷۵ کیلوگرم و سعیده رحیمی، دینا دهنوی و مونا اصغری در وزن ۷۵+ کیلوگرم در این اردو حضور دارند که اردوی آموزشی نیز با حضور زنان آلیش‌کار از چند کشور دنیا در بلاروس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مسابقه بین المللی تیم کشتی آلیش زنان ایران ۲۸ آذرماه با حضور شش زن آلیش‌کار در بلاروس برگزار خواهد شد.