برخورد با اقدامات قانون شکنانه مراسم ۱۶آذر/ تنشهای اندک مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء هاشمی شب گذشته در نشست خبری در وزارت علوم گفت: کمیت برنامه های روز دانشجوی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش یافته و این درحالی است که برنامه های این روز از نظر کیفی، تنوع و خلاقیت نیز نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.

معاون فرهنگی وزارت با بیان اینکه امسال تقاضا برای برگزاری برنامه های روز ۱۶ آذر در دانشگاه های تهران و دیگر شهرها بسیار زیاد بود، تصریح کرد: ما علاقه مند بودیم تمامی اتحادیه های دانشجویی، نمایندگان تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و سایر مجامع دانشجویی در حضور رئیس جمهور صحبت کنند اما به دلیل محدودیت زمان این امکان فراهم نشد.

هاشمی تاکید کرد: به دلیل محدودیت زمان امکان سخنرانی اعضای کانون های هلال احمر و امثال این کانون ها در مراسم روز ۱۶ آذر میسر نشد.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در مراسم روز دانشجوی دانشگاه شریف دانشجویان بدون هیچ محدودیتی نقدهایی که در برخی موارد نیز تند و گزنده بودند را مطرح کردند و رئیس جمهور نیز با صعه صدر به آنها گوش داد.

هاشمی تاکید کرد: این مراسم نشان داد جامعه دانشگاهی و مدیریت کشور ظرفیت گفتگو و نقد منصفانه را دارند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب دانشجویان برای حضور در مراسم روز ۱۶ آذر گفت: در این مراسم دانشجویان نخبه و برجسته در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی مانند برگزیدگان کانون های فرهنگی، جشنواره های علمی، مسابقات قرآنی، فعالین کانون های فرهنگی و اجتماعی و دبیران نشریات دانشجویی حضور داشتند.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تجربه موفق برگزاری مراسم روز دانشجوی امسال می تواند رویه و الگویی برای جامعه دانشگاهی باشد چراکه به انتخابات نیز نزدیک می شویم.

هاشمی بیان داشت: طی دو روز گذشته گزارش های مربوط به برگزاری مراسم های روز ۱۶ آذر در دانشگاه ها ارسال شده است که طبق گزارش های ارسال شده این مراسم ها با نظم و قانون مندی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: تشنج زیادی در برگزاری مراسم های روز دانشجو گزارش نشده و تنش های اندک نیز مدیریت شده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم درخصوص دانشگاه علامه نیز گفت: اتفاقات رخ داده در روز ۱۶ آذر در این دانشگاه درحال بررسی است تا انگیزه فرد خاطی از انجام این موضوع مشخص شود.

هاشمی تاکید کرد: اتفاق رخ داده شده در دانشگاه علامه از طریق دوربین های این دانشگاه ضبط شده است و طی چند روز آینده نتیجه بررسی این موضوع اعلام خواهد شد.

وی درخصوص مراسم دیگر دانشگاه ها نیز گفت: تمامی مراسم های دانشگاه ها از هیات نظارت مجوز قانونی دریافت کرده اند اما اگر در مراسمی فعالیت های رخ داده مصداق قانون شکنی باشد بررسی و با عوامل آن برخورد می شود.

به گزارش مهر، مراسم روز ۱۶ آذر امسال با حضور رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در دیگر دانشگاه های کشور نیز مراسم مختلفی به مناسبت این روز برگزار شد که برخی از این مراسم با تنش و برخورد فیزیکی همراه بود.