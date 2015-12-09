ورود ۲۶۰ قاضی به دادگستری تهران/برکناری نیروهای فاقد صلاحیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا امینی در نشستی با معاونین قضائی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران گفت: کانونی ترین و اصلی ترین جای قوه قضاییه، دادگستری استان تهران است که طی جلسات مرتب با مدیران آن، می توان به طراحی راهکاری برای رفع مشکلات پرداخت و آن را به صورت مدلی برای کل کشور تبدیل کرد.

وی گفت: احترام به قاضی، احترام به عدالت است بنابراین باید به گونه ای تدبیر کرد که یک قاضی با مقدمات خوب، دانش خوب، حوصله و آرامش، زندگی خوب و رفاه نسبی، رای خوب بدهد. هر زمان چرخه قضا درست فعالیت کند، می توان گفت دستگاه قضایی خوب کار می کند و این امر جزء اصولی است که به آن اعتقاد دارم.

امینی اظهار داشت: نقطه اشکال در بسیاری از تصمیمات این است که امکانات به حاشیه رفته است. اگر بخواهیم مشکلات رفع شود، باید تغییر نگرش صورت گیرد و تصمیمات ما معطوف به جایگاه درست قضات باشد. باید چرخه قضایی را کمک کنیم، تا نگاه حرفه ای و علمی درست شود و مسائل را درست هدایت کنیم. اگر برای عدالت احترام قائلیم باید برای قاضی احترام قائل شویم و هر اقدامی که این را از کانون توجه ما دور کند، اشتباه است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه از بکارگیری تعدادی روانشناس در پرونده گزینشی کارکنان خبر داد و گفت: قضات باتجربه می توانند در بحث گزینش قضات به ما کمک کنند که یک فرد با چه خصوصیاتی نباید قاضی شود.

امینی با بیان اینکه تمام سختگیری قوانین به دلیل شان ویژه قاضی است گفت: افراد شریف و کم توقعی در دستگاه قضایی وجود دارند که با تمامی مشکلات و امکانات کم، کار می کنند.

وی با اشاره به محدودیت قضات در روابط، شغل و آسودگی گفت: تحقیقاتی در پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شده که حاکی از آن است که امکاناتی که در کشور به قضات می دهیم در قیاس با سایر کشورها و میزان فعالیتشان شرایط خوبی ندارد و باید برای رفع آن قدم های بزرگی برداشت.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فقط آیین نامه گروه شغلی اصلاح شود، کافی نیست بلکه باید مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها در کنار یکدیگر برای ارتقای جایگاه قضات صورت گیرد.

امینی خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد داد که یک کارگروه جهت رفع نیاز فوری فعلی تشکیل شود تا در زمان کوتاهی مشکلات کمبود نیروی اداری و خدماتی را رفع کند.

وی با اشاره به ضرورت طراحی مکانیزمی جهت رفع مشکل کمبود نیروی اداری دادگستری استان تهران تا پایان سال جاری گفت: برای رفع مشکلات موجود طی مکانیزمی، تعداد ۲۶۰ نفر جایگزین نیروهای بازنشسته در این دادگستری می کنیم و برای موارد ضروری و با اولویت هم هر مجتمع طی طراحی یک جدول، کمبود نیرو را مشخص کند تا ابلاغ موردنظر صادر شود؛ مشروط بر آنکه نیروی آماده به کار داشته باشیم.

امینی در خصوص نیروهای فاقد صلاحیت هم اظهار داشت: در صورتی که به کار مجتمع های قضایی آسیب وارد نکند و گزینش هم آنها را فاقد صلاحیت بداند؛ این افراد کنار گذاشته خواهند شد. البته از سهمیه نیروی دادگستری کسر نمی شود و ما افرادی را جایگزین خواهیم کرد.

معاون منابع انسانی با بیان اینکه با شعار و حرف های درشت مشکلات دستگاه قضایی رفع نمی شود، گفت: باید تصمیمات مبتنی بر عقل جمعی باشد تا بتوان آن را رصد کرد و با تغییراتی می توان برخی فرآیندها را اصلاح کرد ولی باید در پاره ای موارد استقلال قاضی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: نقل و انتقال و ارتقاء قضات باید مبتنی بر استانداردها و ملاحظاتی باشد که تحت دخالت اشخاص قرار نگیرد. همچنین شاخص کمی با ملاحظه کیفی قابل تامل است که در این رابطه هیات ممیزی را طراحی نموده ایم که آراء صادره قضات، نظرات و پیشنهادات قبل از ارجاع به کمیسیون بررسی شود تا جابه جایی ها و ترفیع ها به گونه ای صورت گیرد که رضایت قضات را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا انسانی ترین سازمان است، افزود: هر میزان بروی نیروی انسانی سرمایه گذاری کنیم، نفع بیشتری خواهیم برد و هر چه در دادگستری استان تهران بیشتر کار شود، نفع آن برای کل کشور خواهد بود.