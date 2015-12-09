۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۵۵

رئیس اداره آموزش حمل و نقل مازندران:

طرح آموزش موتورسوران در ۴۰ روستای مازندران اجرا می شود

ساری - رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های مازندران از اجرای طرح آموزش موتورسواران در ۴۰ روستای استان در سال جاری خبر داد.

ناصر اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد فوتی‌های موتورسوار در محورهای برون‌شهری و روستایی، در شش‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد کاهش‌یافته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های مازندران گفت: تعداد کشته‌های موتورسوار در شش‌ماهه سال گذشته، ۷۵ نفر بوده که با نرخ کاهشی ۱۵ درصد، این تعداد به ۶۴ نفر در سال جاری رسیده است.

وی همچنین افزود: برای کاهش تعداد فوتی‌های موتورسوار در سال‌های گذشته اقدامات فیزیکی متعددی ازجمله اجرای برنامه‌های آموزشی در روستاها با تأکید ویژه‌بر ایمنی موتورسواران و توزیع کلاه ایمنی و شبرنگ آشکارساز برای نصب بر بدنه موتورسیکلت انجام‌شده است و در سال جاری نیز بر اساس اعتبارات مصوب، طرح آموزش در ۴۰ روستا و توزیع دو هزار عدد کلاه ایمنی و شبرنگ آشکارساز به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین انیمیشنی با موضوع اهمیت کلاه ایمنی تهیه و به‌زودی از مرکز صداوسیمای طبرستان پخش خواهد شد.

کد مطلب 2995130

