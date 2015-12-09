به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی شامگاه سه‌شنبه در چهارمین همایش وقف و رسانه که با حضور اهالی رسانه‌های قم در مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: وقف سنت مشترک همه ادیان است و کارکرد آن در رشد و آبادانی جامعه موضوع غیرقابل انکاری است.

وی افزود: تأثیرگذاری و دامنه طولانی تأثیر از جمله ویژگی‌های وقف است و وقف در میان عبادات دیگر مانند نذر، صدقه و قربانی سرآمد همه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اضافه کرد: مهمترین فراز زندگی تشیع، یعنی عاشورا به علت موقوفاتی که به عزاداری اختصاص یافته نسل به نسل به ما رسیده است و وقف زیرساخت و زیربنای مناسب برای انتقال پیام‌های اسلام از صدر اسلام تاکنون بوده است.

وی اظهار داشت: کسانی که غدیر را منکر شدند تلاش صد چندانی برای از بین بردن عاشورا و انتقال نیافتن پیام آن کردند اما عاشورا به برکت عزاداری‌ها که بسیاری از آن از ناحیه موقوفات انجام شده است به نسل امروز منتقل شده و همین عزاداری‌ها اجازه نداده است که عاشورا در تاریخ گم شود.

حجت الاسلام دانشی گفت: امروز جزئی‌ترین حوادث عاشورا و برخی مقاطع دیگر تاریخ اسلام بر اساس عزاداری‌های برآمده از سنت وقف به دست ما رسیده است.

وی اظهار داشت: در غدیر عصاره تلاش و نتیجه رسالت همه ادیان و ۱۲۴ هزار پیامبر به ثمر نشست اما با این وجود این مقطع دچار دستخوش شد و آن را منکر شدند و خلافت جای امامت قرار گرفت ولی عاشورا به علت سنت وقف مانا و پایدار ماند.

نقش رسانه‌ها در ترویج وقف

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اضافه کرد: اگر اهالی رسانه بخواهند کاری ماندگار و مانا در زمینه وقف انجام دهند رسالت سنگینی بر دوش دارند زیرا از یک طرف وساوس شیطانی درصدد است تا تکاثر، اسراف و تبذیر را در جامعه گسترش دهد و رسانه‌ها باید با ندای رحمانی وقف در مقابل این سنت بایستند و آن ر احیا کند.

وی اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند واقفان بزرگ استان را به مردم به‌عنوان الگو معرفی کنند و این سنت را ترویج کنند که هر فردی در هر زمینه‌ای می‌تواند وقفی داشته باشد و منحصر به افراد ثروتمند هم نیست.

حجت الاسلام دانشی گفت: آیت الله مرعشی نجفی برخی کتاب‌هایی را که وقف کرده است در روی آن نوشته که این کتاب با اجرت سه ماه روزه‌داری وقف شده است به همین دلیل امروز این کتابخانه قیمت ندارد زیرا آیت الله مرعشی بند بند مسائل دینی را با وجود خود لمس و به آن عمل می‌کرد.

وی اضافه کرد: امروز و فردا کردن آفت برای همه عبادات از جمله وقف است بنابراین رسانه‌ها از همین امروز همت کنند و مردم را به ترویج این سنت حسنه تشویق نمایند.