به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی تکواندو روز سه شنبه با حضور هشت تیم برتر دنیا در مکزیکوسیتی آغاز شد. در گروه اول که تیم های ایران ، ازبکستان ، آذربایجان و بلژیک حضور دارند صعود یک تیم قطعی شده و از بین تیم ملی کشورمان و ازبکستان یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

تیم ملی ایران روز گذشته با با ترکیب آرمین هادی پور، ابوالفضل یعقوبی، سعید رجبی، مسعود حجی زواره و امید عمیدی دوبار به میدان رفت که حاصل آن یک پیروزی و یک شکست بود. تیم ملی کشورمان ابتدا در یک رقابت نزدیک و فشرده ۲۶ بر۲۵ نتیجه را به ازبکستان واگذار کرد. در دیگر بازی دور نخست آذربایجان ۵۷ بر ۳۸ بلژیک را شکست داد.

تکواندوکاران کشورمان در دومین دیدار خود هم با همان ترکیب به مصاف بلژیک رفت و ۴۰ بر ۲۹ پیروز از میدان خارج شد. در همین مرحله هم آذربایجان ۳۱ بر ۱۱ موفق به برتری مقابل ازبکستان شد.

با این نتایج صعود آذربایجان از این گروه با دو بازی ، ۶ امتیاز و تفاضل ۴۱ به عنوان تیم نخست قطعی شده است. دو تیم کشورمان و ازبکستان برای صعود باید بازی دور سوم خود را با پیروزی پشت سر بگذارند. هم اکنون تیم ملی ایران با ۲ بازی ، ۳ امتیاز و تفاضل ۱۰ در جایگاه دوم است و ازبکستان با همین شرایط و تفاضل ۱۹- سوم است.

ایران در بازی آخر خود که نیمه شب امشب به وقت تهران برگزار خواهد شد در برابر شاگردان مهماندوست در تیم آذربایجان صف آرایی می کند و ازبکستان به دیدار بلژیک می رود. شاگردان مقانلو باید برابر آذربایجان قبل از هر چیز به پیروزی دست پیدا کرده و سپس به فکر افزایش تفاضل خود باشند.

تیم ملی تکواندو آذربایجان با هدایت مهماندوست و حضور دو ایرانی

پیروزی ازبکها دربازی سوم محتمل به نظر می رسد و با توجه به حذف بلژیک کسب پیروزی با اختلاف بالا برای ازبکها دور از دسترس نیست.نکته مهم اینکه بازی ایران و آذربایجان بعد از دیدار بلژیک و ازبک برگزار می شود و تیم کشورمان می داند با چه نتیجه ای برای صعود پیروز از میدان خارج شود.

اما آذربایجان که با دو پیروزی قاطع در این گروه صدرنشین شده تیمی قدرتمند نشان داد که «ایلخان تقی اف» ، سینا بهرامی ، میلاد بیگی و «رادیک» در این تیم نقش محوری ایفا می کنند که به خوبی از سوی مربی با تجربه خود، رضا مهماندوست هدایت می شوند.

امیداوریم کادر فنی تیم ملی که با ترکیبی جوان و متحول شده در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده بتواند با کسب پیروزی در این دیدار به مرحله نیمه نهایی صعود کند. هر چند نرفتن به نیمه نهایی هم پایان کار نیست و یک نکته مثبت برای تیم مقانلو برای میدان دادن به جوانان خواهد بود.

اما از گروه دوم دو تیم روسیه و کره جنوبی با کسب دو پیروزی برابر مکزیک و آمریکا شش امیتازی شده و به مرحله نیمه نهایی صعود کرده اند. این دو تیم برای تعیین تیم های اول دو دوم امشب به مصاف هم خواهند رفت. مکزیک میزبان مسابقات در پیکار با کره جنوبی تا دقایق پایانی پیروز میدان بود که به دلیل ۲۰ اخطاره شدن باخت و حذف شد.

تیم ملی تکواندو ایران در دوره قبلی این رقابتها عنوان سوم و مدال برنز را کسب کرده بود.