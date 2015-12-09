به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشوری فرد شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اهالی رسانه اظهار داشت: ترکیب هیئت مدیره جدید باشگاه صبای قم تقریبا مشخص شده است و فهرست اعضای هیئت مدیره هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: تمامی اعضای هیئت مدیره باشگاه صبای قم بومی هستند و قرار است پس از تشکیل هیئت مدیره مدیرعامل باشگاه نیز به طور رسمی معرفی شود.

سرپرست باشگاه صبای قم در مورد نقل و انتقالات صبا در نیم فصل گفت: هنوز کادر فنی فهرست نقل و انتقالات را به باشگاه نداده است اما برای این منظور با حامی مالی باشگاه صحبت خواهیم کرد تا زمینه برای جذب نفراتی که دایی می‌خواهد مهیا شود.

کشوری فرد در مورد جذب هافبک دفاعی پرسپولیس بیان داشت: باشگاه صبای قم مذاکره‌ای برای جذب مهرداد کفشگری نداشته است و اگر این بازیکن مد نظر علی دایی باشد به طور رسمی و قانونی با باشگاه پرسپولیس مذاکره خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: بعید است در نیم فصل بازیکن خارجی جذب کنیم زیرا پیش از این هم یکی دو بازیکن خارجی برای مدتی در تمرین ما حضور داشتند که مورد توجه کادر فنی قرار نگرفتند.

سرپرست باشگاه صبای قم تصریح کرد: در مورد پرداخت دستمزد بازیکنان یکی از باشگاه‌های پیشرو در این فصل بوده‌ایم و در حالی که بسیاری از باشگاه‌های خوشنام پول بسیار کمی به بازیکنانشان پرداخت کرده‌اند باشگاه صبا ۳۵ تا ۴۰ درصد مبالغ قرارداد این فصل را پرداخت کرده است.

کشوری فرد در مورد وضعیت تیم امید صبای قم افزود: به دنبال حل مشکل مالی تیم‌های پایه به ویژه تیم امید هستیم اما مشکل اینجاست که تیم امید هزینه‌های سرسام آوری دارد و از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم که چه تیم امید و چه سایر تیم‌های پایه را تحت پوشش قرار دهد.