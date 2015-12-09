سرهنگ علی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون اسناد مکتوب ۳۸ هزار رزمنده آموزش‌وپرورش، ۷ هزار رزمنده هلال‌احمر و ۳۰ هزار از سایر رزمنده‌های دفاع مقدس در خراسان جنوبی جمع‌آوری شده است.

وی از جمع‌آوری عکس و کارت شناسایی ۲۵ هزار رزمنده خبر داد و افزود: همچنین فایل صوتی مصاحبه با هزار و ۹۳ رزمنده دفاع مقدس نیز جمع‌آوری شده است.

سرهنگ قاسمی افزود: هزار و ۵۵۰ ساعت مصاحبه صوتی و تصویری با فرماندهان دوران دفاع مقدس از خراسان جنوبی ضبط شده است.

وی با اشاره به عملیات های بازخوانی شده، بیان کرد: تاکنون پنج عملیات شامل عملیات های خیبر، بیت‌المقدس، والفجر یک، نصر ۷ و مسلم ابن عقیل بازخوانی و بازسازی شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه هشت کارگروه مختلف به جمع‌آوری اسناد دفاع مقدس مشغول هستند، اظهار کرد: هدف اصلی بنیاد حفظ آثار، جمع‌آوری و حفظ اسناد دفاع مقدس به‌عنوان یک گنجینه ماندگار و نشر آن به نسل آینده است.

وی ادامه داد: این اسناد می‌تواند مورداستفاده دانشجویان در مقالات دانشجویی، استادان برای تدریس و پشتیبانی از راهیان نور باشد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به پروژه پارک موزه دفاع مقدس، بیان کرد: در زمینه جمع‌آوری اسناد دفاع مقدس ۶۰ درصد پیشرفت داشته اما در زمینه انتشارات آثار کم کاری شده است.

وی افزود: برنامه پیش رو بر این قرار است که در زمینه انتشار آثار بیشتر تلاش شود.