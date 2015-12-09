موردی از آنفلوانزا در سیریک نداشتیم

دکتر حسن موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود شیوع آنفلوانزا در استان هرمزگان و شهرستانهای همجوار گفت: جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری مردم باید موارد بهداشتی بیشتری مورد توجه قرار دهند تا دیگر خطری آنها را تهدید نکند.

دکتر موحدی با بیان اینکه جای هیچ نگرانی برای شهروندان وجود ندارد در ادامه تاکید کرد که لازم است پیشگیری لازم در این زمینه انجام گیرد و گفت: لازم است مردم نکات بهداشتی را رعایت کنند چون در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی امکان شیوع بیماری ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: تفاوت بیماری انفلوانزا با سرماخوردگی در این است که این بیماری شدیدتر و فرد دچار تب، لرز و بدن درد شدید به همراه سرفه و آبریزش بینی که اسهال و استفراغ نیز در فرد بیمار به آنفلوانزا دیده می شود.

وی تزریق واکسن یکی دیگر از راه های پیشگیری دانست و به زنان باردار، سالمندان و کودکان تشویق به تزریق آمپول آنفلانزا کرد و گفت: چنانچه فردی به علائمی که ذکر شد در آن رویت شود حتما باید به بیمارستان مراجعه کند و از خود درمانی پرهیز کنند.

وی به بیماران مبتلا به سرماخوردگی توسعه کرد و افزود: این دسته از بیماران در زمان عطسه و یا سرفه جلو دهان خود بگیرند و در فضاهای عمومی از ماسک استفاده و در منزل استراحت کنند و از حضور در مکانهای عمومی خود داری کنند.