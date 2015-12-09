انصراف «هیثم مناع» از حضور در نشست مخالفان سوری در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات چاپ لندن، عربستان سعودی امروز و فردا میزبان نشستی با حضور مخالفان سوری است. در آستانه این نشست هیثم مناع یکی از مخالفان مطرح سوری از حضور در نشست عربستن انصراف داد.

۱۵ گروه از مخالفان سوری در نشست ریاض شرکت می کنند. روزنامه رای الیوم در مقاله ای به نقل از هیثم مناع اعلام کرده است که وی به دلیل عدم دعوت عربستان از برخی جریان های مخالف سوری همچون «الاتحاد الوطنی الدیمقراطی الکردی» و «الجیش السوری الدیمقراطی» و نیز حضور نمایندگانی از گروه های متهم به تروریستی در نشست ریاض در این نشست شرکت نخواهد کرد.

مقامات عربستان سعودی سعی دارند با برگزاری نشسست ریاض، گروه های مخالف سوری را با یکدیگر متحد کنند، شکاف و اختلاف میان این گروه ها طی چند سال گذشته که از آغاز بحران سوریه می گذرد همواره یکی از نقطه ضعف های این گروه ها بوده است و کشورهایی همچون عربستان که از سال ۲۰۱۱ تاکنون حامی مالی و تبلیغاتی گروه های مسلح و مخالف سوری بوده اند این بار سعی در دارند در آستانه نشست بین المللی برای حل بحران سوریه، گروه های مخالف سوری را به یکدیگر نزدیک کنند.