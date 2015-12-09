۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

پوتین:بر موضع خود در قبال ترکیه ایستاده‌ایم

رئیس جمهوری روسیه در سخنانی از عدم تغییر سیاستهای این کشور در قبال ترکیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» در حالی امروز دستور بررسی جعبه سیاه جنگنده سرنگون شده این کشور توسط ترکیه با نظارت بازرسان بین المللی را داده که بر عدم تغییر موضع مسکو در قبال آنکارا تاکید و پافشاری کرده است.

وی در این باره گفت: موضع مسکو با آنکارا به علت سرنگونی سوخو ۲۴ به سردی گراییده و بعید است موردی در این میان بتواند تغییری ایجاد کند.

پیش تر ئیس جمهور روسیه در نطقی تلویزیونی گفت: ترکیه از ساقط کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد.

حدود دو هفته گذشته وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک فروند جنگنده سوخو-۲۴ متعلق به روسیه بر فراز سوریه مورد هدف قرار گرفته است.

مقامات ترکیه می گویند این هواپیما را به دنبال نقض حریم هوایی این کشور مورد هدف قرار داده اند؛ ادعایی که توسط وزارت دفاع روسیه مورد تکذیب قرار گرفت.

شقایق لامع زاده

