داور بین المللی فوتسال در خطر از دست دادن جام ملتها و جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا چند هفته پیش از داوران بین المللی فوتسال تست‌هایی را می‌گیرد تا میزان آمادگی جسمانی آنها را بسنجد. یکی از این تست‌ها، «یویو» بوده که سهرابی به خاطر اشتباه تکنیکی در این تست، نمره قبولی نگرفت.

این تست توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته شده و هنوز فیفا آن را ابلاغ نکرده است. با این حال گفته می‌شود AFC نتایج این تست را برای انتخاب داوران مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا که بهمن ماه در ازبکستان برگزار می‌شود در نظر گرفته است.

سهرابی با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: فدراسیون فوتبال با کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه نگاری کرده تا مجددا از من تست گرفته شود. در تست یویو اشتباه تکنیکی کردم ولی از نظر بدنی مشکلی نداشتم. با این حال می‌گویند AFC دیگر از داوران برای حضور در جام ملتهای آسیا تست نخواهد گرفت و نتایج همین دوره گذشته را ملاک قرار می‌دهند.

وی افزود: اگر اینطور باشد، جام ملتها را از دست می‌دهم و طبیعتا وقتی به جام ملتها هم نروم، حضورم در جام جهانی در ابهام قرار می‌گیرد.