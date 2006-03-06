40 تلاشگر برگزيده دانشگاه صنعتي شريف تقدير مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، جمعي از وزيران، شخصيتهاي علمي، فرهنگي و اجرايي و اعضاي هيئت علمي در سالن تربيت بدني دانشگاه شريف برگزار مي شود، از 40 شخصيت كه در طول اين 40 سال بيشترين خدمات علمي واجرايي را در ارتقاي سطح كيفي دانشگاه داشته اند تقدير مي شوند.

10رئيس دانشگاه از قبل و بعد از انقلاب، 10 استاد برگزيده چهره هاي ماندگار، 9 استاد پيشكسوت، 5 پژوهشگر نمونه، 5 استاد نمونه آموزشي، يك مدير نمونه، 2كارمند نمونه، خانواده معظم شهدا و چند نفر از خيرين آموزش عالي كه در پيشبرد اهداف دانشگاه اين مركز علمي را ياري كرده اند در اين مراسم تجليل و لوح سپاس و تنديس يادمان دريافت مي كنند.

دانشگاه صنعتي شريف كه در آبان ماه سال 1344 با هدف تربيت نيروي اسناني متخصص و متناسب با نياز جامعه علمي و صنعتي كشور تاسيس شده است، در طول 40 سال فعاليت علمي و آموزشي خود در عرصه هاي مخلف با جذب اعضاي هيئت علمي مجرب، تجهيز آزمايشگاه ها و كتابخانه ها همسطح با دانشگاه هاي معتبر دنيا فعاليت و بيش از 21 هزار دانش آموخته در مقطع كارشناسي بويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به جامعه تحويل داده است.