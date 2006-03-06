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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي :

40 تلاشگر برگزيده دانشگاه صنعتي شريف تقدير مي شوند

40 تلاشگر برگزيده دانشگاه صنعتي شريف تقدير مي شوند

40 تلاشگر برگزيده دانشگاه صنعتي شريف به مناسبت چهلمين سال تاسيس اين دانشگاه تجليل مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر،  در اين مراسم كه با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، جمعي از وزيران، شخصيتهاي علمي، فرهنگي و اجرايي و اعضاي هيئت علمي در سالن تربيت بدني دانشگاه شريف برگزار مي شود، از 40 شخصيت كه در طول اين 40 سال بيشترين خدمات علمي واجرايي را در ارتقاي سطح كيفي دانشگاه داشته اند تقدير مي شوند.

10رئيس دانشگاه از قبل و بعد از انقلاب، 10 استاد برگزيده چهره هاي ماندگار، 9 استاد پيشكسوت، 5 پژوهشگر نمونه، 5 استاد نمونه آموزشي، يك مدير نمونه، 2كارمند نمونه، خانواده معظم شهدا و چند نفر از خيرين آموزش عالي كه در پيشبرد اهداف دانشگاه اين مركز علمي را ياري كرده اند در اين مراسم تجليل و لوح سپاس و تنديس يادمان دريافت مي كنند.

دانشگاه صنعتي شريف كه در آبان ماه سال 1344 با هدف تربيت نيروي اسناني متخصص و متناسب با نياز جامعه علمي و صنعتي كشور تاسيس شده است، در طول 40 سال فعاليت علمي و آموزشي خود در عرصه هاي مخلف با جذب اعضاي هيئت علمي مجرب، تجهيز آزمايشگاه ها و كتابخانه ها همسطح با دانشگاه هاي معتبر دنيا فعاليت و بيش از 21 هزار دانش آموخته در مقطع كارشناسي بويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به جامعه تحويل داده است.

کد مطلب 299522

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