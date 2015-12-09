۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

معابر مناطق ۸ و ۱۲ برای تردد معلولان مناسب تر هستند

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در میان استان های مختلف، خراسان رضوی بهترین استان در خصوص مناسب‌سازی اماکن و معابر معرفی شده است، گفت: در تهران نیز مناطق ۸ و ۱۲ شرایط بهتری را در این خصوص دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از معلولان فرهیخته که شب گذشته برگزار شد، افزود: یکی از اهداف مهم سازمان بهزیستی، کاهش معلولیت‌ها و اختلالات ژنتیکی است و در همین رابطه پوشش غربالگری شنوایی و بینایی را از سالهای قبل در دستور کار قرار داده‌ایم که در سال جاری پوشش آن را افزایش خواهیم داد.

وی گفت: معلولان استعدادهای بسیاری دارند که اگر زمینه شکوفایی و فعالیت آنها را فراهم کنیم، می‌توانیم از آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی بهره‌مند شویم.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: مناسب‌سازی اماکن و معابر برای تردد معلولان یکی از اقداماتی است که مدنظر ما بوده و در لایحه حمایت از آنها نیز دیده شده است و در همین رابطه برای هر دستگاه وظایفی مشخص شده است.

وی به همکاری شهرداری برای مناسب‌سازی معابر اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در این رابطه برداشته که امیدواریم سایر شهرها نیز از اقدامات شهرداری تهران الگوبرداری کرده و در راستای مناسب‌سازی فعالیت کنند.

وی در مورد فروش ساختمان بهزیستی نیز تاکید کرد: با توجه به اینکه این ساختمان قدمت بالای ۵۰ سال دارد، بر همین اساس با شهرداری مذاکراتی انجام داده‌ایم تا این ساختمان را تهاتر کنیم.

مهناز قربانی مقانکی

