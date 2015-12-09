۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج:

ترور دانشمندان برای توقف دستیابی به دانش هسته ای به شکست انجامید

سنندج – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گفت: ترور دانشمندان برای توقف در دستیابی کشور به دانش هسته ای از سوی دشمن به شکست انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی سه شنبه شب در یادواره شهدای هسته ای که با حضور مسئولان استان و پدر شهید احمدی روشن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ترور و حذف فیزیکی همواره یکی از توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران بوده و این توطئه همواره شکست خورده است.

وی ادامه داد: ترور و حذف فیزیکی از روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سوی دشمنان و همچنین با همکاری افراد جاهل و فریب خورده آغاز شد و دشمن سعی می کرد که با این توطئه به نظام اسلامی ضربه بزند که خوشبختانه با درایت و هوشیاری امام راحل (ره) و حضور مردم در صحنه این توطئه نیز نقش بر آب شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به ادامه روند ترور در کشور، بیان کرد: دشمن باردیگر در سالهای پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بار دیگر ترور و حذف فیزیکی را در دستور کار قرار داده و این بار افراد مورد هدف را نیز تغییر داد.

وی گفت: در حالی که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی افراد نخبه سیاسی و پدران فکری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار می گرفتند ولی این بار نخبگان دانشگاهی و هسته ای مورد هدف قرار گرفتند.

کیانی با اشاره به اینکه دشمن با ترور و حذف فیزیکی می خواست که از دستیابی نظام به انرژی هسته ای جلوگیری کند، گفت: بدون شک این توطئه دشمن نیز با اراده و ایمانی ملت ایران شکست خورد و امروز همه ما باید در راستای حفاظت و حراست از این دستاوردها وارد عرصه شویم.

وی در پایان بر لزوم پشتیبانی از ولایت فقیه به عنوان یکی از اصل های مهم در راستای حفظ وحدت و همدلی درکشور تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ما از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیروی کنیم بدون شک کشور به سمت و سوی اقتدار و عظمت بیشتر پیش خواهد رفت.

در ادامه این نشست مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان نیز در سخنانی بیان کرد: دانشجویان عزیز شما باید توجه داشته باشید که جوانان دیروز این کشور با احساس مسئولیت خود در هشت سال دفاع مقدس برای کشور افتخار آفریدند و امروز نیز شما باید با حضور در عرصه های علمی برای کشور افتخار آفرین باشید.

حجت الاسلام محرم علی بیابانی ادامه داد: ادامه دادن راه شهدا تنها با دفاع از نظام اسلامی و ارزشهای انقلاب امکان پذیر است و به همین دلیل هم باید همه ما در کشور قدردان رشادت های شهدا باشیم.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به عنوان یک اصل مهم تاکید کرد و افزود: انتظار می رود که با برگزاری مراسم ها و برنامه های این چنین در محیط های دانشجویی و دانشگاهی زمینه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه فراهم شود.

در جریان برگزاری این یادواره شهدا که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و اعضای هیات رئیسه واحد برگزار شد، لوح یادبودی به پدر شهید مصطفی احمدی روشن اهدا شد.

