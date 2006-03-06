50 درصد يارانه دارو به 2 قلم دارو اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر كامران باقري لنكراني افزود: در ايران سالانه حدود 225 ميليارد تمان به عنوان يارانه دارو هزينه مي شود كه از اين مبلغ حدود 125 ميليارد تومان فقط براي 2 قلم دارو بتا اينترفرون براي بيماران مبتلا به ام اس و فاكتورهاي خوني هزينه شده است.

وي ادامه داد: مصرف اين قبيل داروهاي پرهزينه در كشور از روند منطقي برخوردار نيست. به گونه اي كه ايران 3 برابر مصرف يك كشور 70 ميليوني اروپايي ، از يك دارو سفارش مي دهد كه نياز است استادان و صاحب نظران هر رشته با تكيه بر مستندات و شواهد علمي كمك كنند تا مصرف اين داروهاي پرهزينه در كشور از روند منطقي برخوردار و توزيع مبلغ يارانه دارو عادلانه شود.

لنكراني با اظهار اميدواري براي حل مشكل نظام توزيع دارو با كارتهاي هوشمند گفت: براي مصرف اين داروهاي پرهزينه منابع محدودي داريم. در كشورهاي ثروتمند دنيا هم كه سرانه سلامت آنها 7 هزار دلار است ، مصرف اين قبيل داروها بر اساس راهنماي درمان صورت مي گيرد. بنابراين متخصصان بايد با ارائه نظرات خود كمك كنند تا مشكل نداشتن راهنماي درمان كه به شدت از آن رنج مي بريم ، حل شود.