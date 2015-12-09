  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

اشرف غنی:

تروریستهایی از کشورهای مختلف در افغانستان حضور دارند

تروریستهایی از کشورهای مختلف در افغانستان حضور دارند

اشرف غنی ضمن سخنرانی در افتتاحیه اجلاس«قلب آسیا» بیان کرد: گروه های تروریستی از اکثر نقاط دنیا وارد افغانستان شده اند و بزرگترین دلیل ناامنی در افغانستان همین گروه های تروریستی هستند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «اکسپرس نیوز»، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان ضمن سخنرانی در افتتاحیه اجلاس قلب آسیا بیان کرد: افغانستان در حال جنگ با دیگر کشورهای منطقه است و در اثر عملیات «ضرب عضب» در پاکستان که در در راستای مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، بسیاری از تروریست ها به افغانستان فرار کرده اند.

وی افزود: کنفرانس «قلب آسیا- روند استابول» در جهت همکاری های منطقه ای بسیار موثر واقع خواهد شد.

 وی در ادامه بیان کرد: ما خواهان افزایش همکاری ها در سطوح دولتی، سیاسی، اجتماعی و مردمی با پاکستان هستیم.

 غنی همچنین گفت: ما خواهان همکاری های نظامی و امنیتی با «اسلام آباد» هستیم.

وی افزود: مسئله مهاجران در واقع مسئله مشترک دو کشور است و مردم افغانستان و پاکستان روابط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند.

وی در ادامه بیان کرد: افغانستان و پاکستان در جنگ علیه تروریسم قربانیان زیادی دادند و اکنون وقت آن رسیده که گروه های سیاسی سلاح های خود را بر زمین بگذارند و در این عملیات سهم خود را ایفا کنند و یک سیاست موثر برای مبارزه با ترریسم در منطقه اتخاذ کنند.

رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد: گروه های تروریستی از اکثر نقاط دنیا وارد افغانستان شده اند و بزرگترین دلیل ناامنی در افغانستان همین گروه های تروریستی هستند.

 

کد مطلب 2995250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها