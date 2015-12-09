تروریستهایی از کشورهای مختلف در افغانستان حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «اکسپرس نیوز»، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان ضمن سخنرانی در افتتاحیه اجلاس قلب آسیا بیان کرد: افغانستان در حال جنگ با دیگر کشورهای منطقه است و در اثر عملیات «ضرب عضب» در پاکستان که در در راستای مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، بسیاری از تروریست ها به افغانستان فرار کرده اند.

وی افزود: کنفرانس «قلب آسیا- روند استابول» در جهت همکاری های منطقه ای بسیار موثر واقع خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: ما خواهان افزایش همکاری ها در سطوح دولتی، سیاسی، اجتماعی و مردمی با پاکستان هستیم.

غنی همچنین گفت: ما خواهان همکاری های نظامی و امنیتی با «اسلام آباد» هستیم.

وی افزود: مسئله مهاجران در واقع مسئله مشترک دو کشور است و مردم افغانستان و پاکستان روابط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند.

وی در ادامه بیان کرد: افغانستان و پاکستان در جنگ علیه تروریسم قربانیان زیادی دادند و اکنون وقت آن رسیده که گروه های سیاسی سلاح های خود را بر زمین بگذارند و در این عملیات سهم خود را ایفا کنند و یک سیاست موثر برای مبارزه با ترریسم در منطقه اتخاذ کنند.

رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد: گروه های تروریستی از اکثر نقاط دنیا وارد افغانستان شده اند و بزرگترین دلیل ناامنی در افغانستان همین گروه های تروریستی هستند.