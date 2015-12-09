تهرانی ها با ۸ شهید گمنام وداع می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: مراسم شب وداع با شهدای گمنام در مساجد منتخب شرق تهران که عبارتند از مسجدالنبی، مسجدجامع فاطمیه،مسجد جامع نارمک و مسجد خاتم النبیاء(ص)، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیکر این ۸ شهید غواص در روز ۲۱ آذر ماه، همزمان با سالروز شهادت امام هشتم از میدان نبوت به سمت بوستان فدک تشییع خواهند شد،گفت: این شهدای گرانقدر سپس در یادمان شهدای منطقه که توسط شهرداری منطقه ۸ احداث شده است، به خاک سپرده می شوند.

نوری با اشاره به اینکه آبنمای یادمان شهدای غواص فدک به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی محسوب می شود، تصریح کرد: آبنمای یادمان شهدای غواص اولین آبنمای زیبای پایتخت خواهد بود که در بوستان فدک مراحل پایانی خود را گذرانده و میزبان ۸ کبوتر خونین بال خواهد بود.

شهردار منطقه ۸ تصریح کرد: با توجه به اینکه منطقه ۸ متبرک به نام ثامن الحجج (ع) است، این ۸ شهید دفاع مقدس در این منطقه آرام می گیرند.